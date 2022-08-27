https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/bolee-350-tysyach-turistov-posetili-pitsundu-v-etom-godu-1041181227.html

Более 350 тысяч туристов посетили Пицунду в этом году

Более 350 тысяч туристов посетили Пицунду в этом году

Пансионаты, гостиницы и мини-отели в Пицунде заселены максимально, получить свободный номер без предварительной брони практически невозможно. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Более 350 тысяч туристов посетили Пицунду в этом году. Об этом в эфире радио Sputnik заявил первый заместитель главы Администрации города Даут Вардания.“Как мы и ожидали, туристический сезон 2022 года порадовал нас огромным количеством туристов. По примерным данным, Пицунду посетило порядка 350 тысяч туристов. Можно говорить о позитивной динамике”, - отметил Вардания.По его словам, сейчас все дома отдыха полностью загружены, и получить номер, не оформив предварительную бронь, практически невозможно.Вардания добавил, что главная задача местных властей - обеспечить безопасность отдыхающих и максимально наладить работу коммунальных служб, чтобы отдых туристов был комфортным. Пока, добавил он, городские службы с этим справляются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/rossiyskie-turoperatory-abkhaziya-pokazala-rost-turpotoka-na-10-v-etom-sezone-1041068945.html

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