https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/grazhdane-dnr-lnr-i-ukrainy-smogut-nakhoditsya-v-rossii-bez-ogranicheniya-sroka-1041186868.html
Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут находиться в России без ограничения срока
Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут находиться в России без ограничения срока
Прибывающие должны пройти несколько процедур - дактолоскопию, фотографирование и медицинский тест на наркотики. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T17:10+0300
2022-08-27T17:10+0300
2022-08-27T17:10+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, смогут оставаться в России без ограничения срока. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с другим указом, также подписанным сегодня, после прохождения этих процедур прибывшие в Россию жители ДНР, ЛНР и Украины смогут начать работать в России без необходимости получения разрешительных документов или трудовых патентов. Помимо этого, президент России подписал указ о дополнительных выплатах гражданам, приехавшим с Украины или из Донбасса. Суммы варьируются в зависимости от категории, в которой числится тот или иной прибывший.Меры касаются лиц, прибывших в Россию после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля и будут производиться властями регионов до конца года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/vsem-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy-uproscheno-poluchenie-rossiyskogo-grazhdanstva-1040193602.html
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владимир путин, россия, днр, лнр, украина
владимир путин, россия, днр, лнр, украина
Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут находиться в России без ограничения срока
Прибывающие должны пройти несколько процедур - дактолоскопию, фотографирование и медицинский тест на наркотики.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik.
Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, смогут оставаться в России без ограничения срока. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом всем прибывшим нужно будет сдать отпечатки пальцев, фотографию и пройти медицинское освидетельствование на употребление наркотиков.
В соответствии с другим указом, также подписанным сегодня, после прохождения этих процедур прибывшие в Россию жители ДНР, ЛНР и Украины смогут начать работать в России без необходимости получения разрешительных документов или трудовых патентов.
Помимо этого, президент России подписал указ о дополнительных выплатах гражданам, приехавшим с Украины или из Донбасса. Суммы варьируются в зависимости от категории, в которой числится тот или иной прибывший.
Меры касаются лиц, прибывших в Россию после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля и будут производиться властями регионов до конца года.