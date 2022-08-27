https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/grazhdane-dnr-lnr-i-ukrainy-smogut-nakhoditsya-v-rossii-bez-ogranicheniya-sroka-1041186868.html

Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут находиться в России без ограничения срока

Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут находиться в России без ограничения срока

Прибывающие должны пройти несколько процедур - дактолоскопию, фотографирование и медицинский тест на наркотики. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T17:10+0300

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владимир путин

россия

днр

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украина

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, смогут оставаться в России без ограничения срока. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с другим указом, также подписанным сегодня, после прохождения этих процедур прибывшие в Россию жители ДНР, ЛНР и Украины смогут начать работать в России без необходимости получения разрешительных документов или трудовых патентов. Помимо этого, президент России подписал указ о дополнительных выплатах гражданам, приехавшим с Украины или из Донбасса. Суммы варьируются в зависимости от категории, в которой числится тот или иной прибывший.Меры касаются лиц, прибывших в Россию после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля и будут производиться властями регионов до конца года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/vsem-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy-uproscheno-poluchenie-rossiyskogo-grazhdanstva-1040193602.html

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владимир путин, россия, днр, лнр, украина