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Команда из ЛНР одержала победу на турнире по волейболу памяти Эдуарда Пилия

Команда из ЛНР одержала победу на турнире по волейболу памяти Эдуарда Пилия

Турнир завершился 27 августа, за победу в нем боролись волейболисты из Карачаево-Черкесии, ЛНР, сборная команда Абхазии и АГУ. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T17:52+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Спортсмены из Луганской Народной Республики одержали побегу на Открытом республиканском турнире по волейболу памяти Эдуарда Пилия, сообщает Госкомспорта Абхазии. Лучшими игроками турнира были признаны Омар Тутов из КЧР, луганский спортсмен Никита Алтухов, игрок сборной Абхазии Дамей Хагба и волейболист из АГУ Дарко Пентелашоски.Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками Госкомитета, а также денежными призами от семьи Эдуарда Пилия, первого президента федерации волейбола Абхазии, в память о котором проводились соревнования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/dopolnitelnoe-vremya-olimpiyskiy-chempion-dorokhov-o-voleybole-sekretakh-masterstva-1039153077.html

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