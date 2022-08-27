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Лавров: Россия привержена принципу суверенного равенства государств
Лавров: Россия привержена принципу суверенного равенства государств
Глава МИД сравнил подход России с неоколониальным подходом западных стран, которые видят в остальных государствах лишь источник ресурсов. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T12:39+0300
2022-08-27T12:39+0300
2022-08-27T12:39+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условиях многополярного мира Россия привержена принципу суверенного равенства больших и малых государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы МИД к участникам Глобального форума молодых дипломатов в Казани. Кроме того, Россия, по словам Лаврова, уважает культурное и цивилизационное многообразие народов и поддерживает их право самостоятельно определять собственную судьбу.Этим она, добавил он, отличается от западных стран и отвергает навязанный ими порядок, который заключается в том, что страны делятся на "исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия", и остальных, которые должны обслуживать интересы сильных мира сего. V Глобальный форум молодых дипломатов торжественно открылся в Казани 27 августа. В нем принимают участие более 100 дипломатов из 50 стран, которые обсудят тренды современных международных отношений, рассмотрят перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в самых разных сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-o-zadachakh-spetsoperatsii-otnosheniyakh-s-zapadom-i-peregovorakh-s-ukrainoy-1040393128.html
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сергей лавров, мид рф, новости, россия, международные отношения
сергей лавров, мид рф, новости, россия, международные отношения
Лавров: Россия привержена принципу суверенного равенства государств
Глава МИД сравнил подход России с неоколониальным подходом западных стран, которые видят в остальных государствах лишь источник ресурсов.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условиях многополярного мира Россия привержена принципу суверенного равенства больших и малых государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы МИД к участникам Глобального форума молодых дипломатов в Казани.
"Современный мир объективно многополярен. Эту геополитическую реальность невозможно игнорировать… Мы твердо привержены зафиксированным в уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, принципу суверенного равенства государств - и больших, и малых", - заявил министр.
Кроме того, Россия, по словам Лаврова, уважает культурное и цивилизационное многообразие народов и поддерживает их право самостоятельно определять собственную судьбу.
Этим она, добавил он, отличается от западных стран и отвергает навязанный ими порядок, который заключается в том, что страны делятся на "исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия", и остальных, которые должны обслуживать интересы сильных мира сего.
V Глобальный форум молодых дипломатов торжественно открылся в Казани 27 августа. В нем принимают участие более 100 дипломатов из 50 стран, которые обсудят тренды современных международных отношений, рассмотрят перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в самых разных сферах.