https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/lavrov-rossiya-priverzhena-printsipu-suverennogo-ravenstva-gosudarstv-1041181450.html

Лавров: Россия привержена принципу суверенного равенства государств

Лавров: Россия привержена принципу суверенного равенства государств

Глава МИД сравнил подход России с неоколониальным подходом западных стран, которые видят в остальных государствах лишь источник ресурсов. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T12:39+0300

2022-08-27T12:39+0300

2022-08-27T12:39+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условиях многополярного мира Россия привержена принципу суверенного равенства больших и малых государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение главы МИД к участникам Глобального форума молодых дипломатов в Казани. Кроме того, Россия, по словам Лаврова, уважает культурное и цивилизационное многообразие народов и поддерживает их право самостоятельно определять собственную судьбу.Этим она, добавил он, отличается от западных стран и отвергает навязанный ими порядок, который заключается в том, что страны делятся на "исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия", и остальных, которые должны обслуживать интересы сильных мира сего. V Глобальный форум молодых дипломатов торжественно открылся в Казани 27 августа. В нем принимают участие более 100 дипломатов из 50 стран, которые обсудят тренды современных международных отношений, рассмотрят перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в самых разных сферах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-o-zadachakh-spetsoperatsii-otnosheniyakh-s-zapadom-i-peregovorakh-s-ukrainoy-1040393128.html

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сергей лавров, мид рф, новости, россия, международные отношения