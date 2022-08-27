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МИД России временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов
МИД России временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов
Биотметрические загранпаспорта выдавались на десятилетний срок и содержали электронный чип с информацией о владельце документа. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T10:16+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Консульский департамент Министерства иностранных дел России временно приостановил прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Оповещение опубликовано на консульском информационном портале.Консульства России за рубежом продолжат выдавать обычные паспорта, сроком действия пять лет. Их выдача продолжится в установленном порядке, граждане смогут получить новый документ взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного.Ранее МВД России заявляло, что за первое полугодие 2022 года ведомством были оформлены почти 2,5 миллиона заграничных паспортов, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что, помимо стандартной информации о владельце, в него еще встроена специальная микросхема, которая также содержит нужные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные сведения, включая отпечатки пальцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/fsb-rasskazala-po-kakimi-dokumentam-grazhdane-lnr-i-dnr-mogut-vekhat-v-rossiyu-1040494715.html
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загранпаспорта, россия, новости
загранпаспорта, россия, новости

МИД России временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов

10:16 27.08.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАрхивное фото
Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Биотметрические загранпаспорта выдавались на десятилетний срок и содержали электронный чип с информацией о владельце документа.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Консульский департамент Министерства иностранных дел России временно приостановил прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Оповещение опубликовано на консульском информационном портале.
"С 26 августа сего года временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет (в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя)", - говорится в сообщении.
Консульства России за рубежом продолжат выдавать обычные паспорта, сроком действия пять лет. Их выдача продолжится в установленном порядке, граждане смогут получить новый документ взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного.
Ранее МВД России заявляло, что за первое полугодие 2022 года ведомством были оформлены почти 2,5 миллиона заграничных паспортов, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что, помимо стандартной информации о владельце, в него еще встроена специальная микросхема, которая также содержит нужные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные сведения, включая отпечатки пальцев.
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