https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/mid-rossii-vremenno-priostanovil-vydachu-biometricheskikh-zagranpasportov-1041179580.html

МИД России временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов

МИД России временно приостановил выдачу биометрических загранпаспортов

Биотметрические загранпаспорта выдавались на десятилетний срок и содержали электронный чип с информацией о владельце документа. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

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загранпаспорта

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Консульский департамент Министерства иностранных дел России временно приостановил прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Оповещение опубликовано на консульском информационном портале.Консульства России за рубежом продолжат выдавать обычные паспорта, сроком действия пять лет. Их выдача продолжится в установленном порядке, граждане смогут получить новый документ взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного.Ранее МВД России заявляло, что за первое полугодие 2022 года ведомством были оформлены почти 2,5 миллиона заграничных паспортов, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что, помимо стандартной информации о владельце, в него еще встроена специальная микросхема, которая также содержит нужные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные сведения, включая отпечатки пальцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/fsb-rasskazala-po-kakimi-dokumentam-grazhdane-lnr-i-dnr-mogut-vekhat-v-rossiyu-1040494715.html

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