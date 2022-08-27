https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/vsu-trizhdy-obstrelyali-territoriyu-zaporozhskoy-aes-za-poslednie-sutki-1041182139.html
ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС за последние сутки
ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС за последние сутки
В Минобороны России уточнили, что радиационная обстановка на станции остается в норме, ее функционирование обеспечивают штатные специалисты. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T13:40+0300
2022-08-27T13:40+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Украинская артиллерия трижды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции за последние сутки, сообщает Минобороны России. Также в ведомстве добавили, что еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, еще три - в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов.Минобороны заявляет, что обстрел велся с территории населенного пункта Марганец в Днепропетровской области, там была выявлена и уничтожена гаубица М777 американского производства. Россия не раз указывала мировому сообществу на то, что атаки Киева на Запорожскую АЭС - это ничто иное, как ядерный терроризм. В случае аварии на станции, катастрофа может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму, и затронуть не только Украину и Россию, но и другие страны, в том числе в Европе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/solonnikov-zapad-shantazhiruet-mir-yadernoy-katastrofoy-chtoby-ustroit-perevorot-v-rossii-1041172235.html
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новости, министерство обороны рф, россия, украина, в мире
новости, министерство обороны рф, россия, украина, в мире
ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС за последние сутки
13:40 27.08.2022 (обновлено: 14:27 27.08.2022)
В Минобороны России уточнили, что радиационная обстановка на станции остается в норме, ее функционирование обеспечивают штатные специалисты.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik.
Украинская артиллерия трижды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции за последние сутки, сообщает
Минобороны России.
"Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса №1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, еще три - в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов.
Минобороны заявляет, что обстрел велся с территории населенного пункта Марганец в Днепропетровской области, там была выявлена и уничтожена гаубица М777 американского производства.
Россия не раз указывала мировому сообществу на то, что атаки Киева на Запорожскую АЭС - это ничто иное, как ядерный терроризм. В случае аварии на станции, катастрофа может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму, и затронуть не только Украину и Россию, но и другие страны, в том числе в Европе.