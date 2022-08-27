https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/vsu-trizhdy-obstrelyali-territoriyu-zaporozhskoy-aes-za-poslednie-sutki-1041182139.html

ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС за последние сутки

ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС за последние сутки

В Минобороны России уточнили, что радиационная обстановка на станции остается в норме, ее функционирование обеспечивают штатные специалисты. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T13:40+0300

2022-08-27T13:40+0300

2022-08-27T14:27+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Украинская артиллерия трижды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции за последние сутки, сообщает Минобороны России. Также в ведомстве добавили, что еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, еще три - в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов.Минобороны заявляет, что обстрел велся с территории населенного пункта Марганец в Днепропетровской области, там была выявлена и уничтожена гаубица М777 американского производства. Россия не раз указывала мировому сообществу на то, что атаки Киева на Запорожскую АЭС - это ничто иное, как ядерный терроризм. В случае аварии на станции, катастрофа может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму, и затронуть не только Украину и Россию, но и другие страны, в том числе в Европе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/solonnikov-zapad-shantazhiruet-mir-yadernoy-katastrofoy-chtoby-ustroit-perevorot-v-rossii-1041172235.html

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