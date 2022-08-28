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Более трехсот тысяч фальшивых рублей было изъято у жителя Абхазии

Более трехсот тысяч фальшивых рублей было изъято у жителя Абхазии

МВД Абхазии просит граждан внимательно относиться к операциям с крупными купюрами и проверять их подлинность. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T00:15+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии изъяли у жителя села Галхуч (Первый Гал) Ткуарчальского района 315 тысяч рублей фальшивыми купюрами. Об этом сообщает сайт МВД республики. Кроме того, в бардачке машины хранились банкноты разного номинала. Общая сумма денег из бардачка составила более 68 тысяч рублей, и эти деньги, согласно заключению Нацбанка Абхазии, были настоящими, в то время как банкноты из багажника - фальшивыми.По факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных купюр в крупном размере возбуждено уголовное дело, сотрудниками МВД был задержан ряд лиц, подозреваемых в совершении преступления. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/raskryta-krazha-sovershennaya-u-rossiyanki-v-sukhume-1041003669.html

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