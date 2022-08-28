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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет будет под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T10:30+0300
2022-08-28T10:30+0300
2022-08-28T10:48+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 авг – Sputnik. В понедельник, 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до 25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 августа
10:30 28.08.2022 (обновлено: 10:48 28.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет будет под влиянием обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 28 авг – Sputnik. В понедельник, 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до 25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.