https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-29-avgusta-1041191837.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет будет под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 авг – Sputnik. В понедельник, 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до 25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии