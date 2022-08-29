https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-popytku-kontrabandy-oborudovaniya-dlya-mayninga-1041213135.html
Абхазские таможенники пресекли попытку контрабанды оборудования для майнинга
Абхазские таможенники пресекли попытку контрабанды оборудования для майнинга
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T16:35+0300
2022-08-29T16:35+0300
2022-08-29T16:35+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Попытку незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты пресекли 28 августа сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями пункта "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Сто восемь аппаратов для майнинга было обнаружено в машине, следовавшей из России под управлением граждан Абхазии Тужба Р.Ш. и Квадзба Э.Ч. Оборудование изъяли, материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, абхазия, таможня
майнинг в абхазии, абхазия, таможня
Абхазские таможенники пресекли попытку контрабанды оборудования для майнинга
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Попытку незаконного ввоза в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты пресекли 28 августа сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями пункта "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Сто восемь аппаратов для майнинга было обнаружено в машине, следовавшей из России под управлением граждан Абхазии Тужба Р.Ш. и Квадзба Э.Ч.
Оборудование изъяли, материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.