От Пуччини до "Кино": в Сухуме выступил "Хор Турецкого"
21:10 29.08.2022 (обновлено: 21:24 29.08.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий.
СУХУМ, 29 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь четырнадцатой годовщины международного признания независимости Абхазии российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" провел концерт на площади Багапш в Сухуме.
Услышать известных музыкантов собралось много людей. Жители столицы и туристы окружили сцену, кто-то слушал артистов, сидя на лавочках, другие разместились на парапетах.
Открывая концерт, музыканты поздравили народ Абхазии с Днем признания независимости, который страна отмечала 26 августа.
26 августа, 11:52
Артисты подготовили разнообразную программу: от произведений Джакомо Пуччинидо песен группы "Кино", Муслима Магомаева, Фредди Меркури.
Концерт в Сухуме был организован при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства культуры республики. Это не первый визит знаменитого музыкального коллектива из России в Абхазию – 18 августа 2009 года Хор Турецкого давал концерт в столице Абхазии. 26 августа в Абхазии отмечали четырнадцатую годовщину признания независимости Абхазии Российской Федерацией.
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты музыкального коллектива Хор Турецкого
"Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Концепция коллектива — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Коллектив имеет очень широкий репертуар — мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира.