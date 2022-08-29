https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/ot-puchchini-do-kino-v-sukhume-vystupil-khor-turetskogo-1041218402.html

От Пуччини до "Кино": в Сухуме выступил "Хор Турецкого"

От Пуччини до "Кино": в Сухуме выступил "Хор Турецкого"

"Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь четырнадцатой годовщины международного признания независимости Абхазии российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" провел концерт на площади Багапш в Сухуме.Услышать известных музыкантов собралось много людей. Жители столицы и туристы окружили сцену, кто-то слушал артистов, сидя на лавочках, другие разместились на парапетах.Открывая концерт, музыканты поздравили народ Абхазии с Днем признания независимости, который страна отмечала 26 августа. Артисты подготовили разнообразную программу: от произведений Джакомо Пуччинидо песен группы "Кино", Муслима Магомаева, Фредди Меркури.Концерт в Сухуме был организован при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства культуры республики. Это не первый визит знаменитого музыкального коллектива из России в Абхазию – 18 августа 2009 года Хор Турецкого давал концерт в столице Абхазии. 26 августа в Абхазии отмечали четырнадцатую годовщину признания независимости Абхазии Российской Федерацией."Хор Турецкого" – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Концепция коллектива — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Коллектив имеет очень широкий репертуар — мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html

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