https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/posolstvo-rossii-v-abkhazii-vremenno-prekraschaet-priem-zayavleniy-na-biometricheskie-pasporta-1041209165.html

Посольство России в Абхазии временно прекращает прием заявлений на биометрические паспорта

Посольство России в Абхазии временно прекращает прием заявлений на биометрические паспорта

Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет связана с необходимостью провести технические работы в... 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T13:25+0300

2022-08-29T13:25+0300

2022-08-29T13:25+0300

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Консульский отдел Посольства России с 29 августа временно прекращает прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет.При этом, порядок приема заявлений на загранпаспорта сроком действия пять лет не изменяется.Ранее сообщалось, что Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/zakharova-nazvala-prichinu-priostanovki-vydachi-biometricheskikh-pasportov-1041200375.html

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