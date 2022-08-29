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https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/posolstvo-rossii-v-abkhazii-vremenno-prekraschaet-priem-zayavleniy-na-biometricheskie-pasporta-1041209165.html
Посольство России в Абхазии временно прекращает прием заявлений на биометрические паспорта
Посольство России в Абхазии временно прекращает прием заявлений на биометрические паспорта
Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет связана с необходимостью провести технические работы в... 29.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Консульский отдел Посольства России с 29 августа временно прекращает прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет.При этом, порядок приема заявлений на загранпаспорта сроком действия пять лет не изменяется.Ранее сообщалось, что Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/zakharova-nazvala-prichinu-priostanovki-vydachi-biometricheskikh-pasportov-1041200375.html
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мид рф, посольство рф в абхазии, паспорта, абхазия
мид рф, посольство рф в абхазии, паспорта, абхазия

Посольство России в Абхазии временно прекращает прием заявлений на биометрические паспорта

13:25 29.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Посольство России в Абхазии
Посольство России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет связана с необходимостью провести технические работы в системе.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Консульский отдел Посольства России с 29 августа временно прекращает прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет.
Паспорт Российской Федерации - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2022
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При этом, порядок приема заявлений на загранпаспорта сроком действия пять лет не изменяется.
Ранее сообщалось, что Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет.
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