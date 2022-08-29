https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-avgusta-1041207485.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Во вторник, 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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