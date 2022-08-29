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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T15:45+0300
2022-08-29T15:45+0300
2022-08-29T16:01+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Во вторник, 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 августа
15:45 29.08.2022 (обновлено: 16:01 29.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Во вторник, 30 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.