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Счастливое 1 сентября: "Киараз" провел акцию ко Дню знаний
Счастливое 1 сентября: "Киараз" провел акцию ко Дню знаний
Благотворительную акцию проводят ежегодно для сбора средств для подопечных фонда "Киараз". 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T19:50+0300
2022-08-29T19:50+0300
2022-08-29T19:50+0300
в абхазии
школьники
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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Ежегодная акция в преддверии Дня знаний "Счастливое 1 сентября" состоялась в Абхазии, сказал в интервью Sputnik директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун.Акция для школьников в этом году была седьмой по счету, удалось собрать около 400 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы собрать необходимые школьные принадлежности примерно для 850 детей.Люди помогали не только деньгами, кто-то приносил портфели, другие одежу. Аргун отметил, что организаторы акции были благодарны любой помощи граждан республики."Помимо этого, здесь есть штаб в поддержку Донбасса, представители этого штаба нам пожертвовали школьную форму – 50 комплектов одежды", - подчеркнул он.29 августа сотрудники благотворительной организации "Киараз" начали раздачу канцелярии школьникам, и планируют закончить до 1 сентября, сообщил Кадыр Аргун.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/argun-rasskazal-kak-fond-kiaraz-i-grazhdane-abkhazii-pomogli-sobrat-detey-v-shkolu--1041209086.html
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школьники, абхазия, киараз
школьники, абхазия, киараз
Счастливое 1 сентября: "Киараз" провел акцию ко Дню знаний
Благотворительную акцию проводят ежегодно для сбора средств для подопечных фонда "Киараз".
СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Ежегодная акция в преддверии Дня знаний "Счастливое 1 сентября" состоялась в Абхазии, сказал в интервью Sputnik директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун.
Акция для школьников в этом году была седьмой по счету, удалось собрать около 400 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы собрать необходимые школьные принадлежности примерно для 850 детей.
"Канцелярию для школьников мы покупали за пределами Республики Абхазия, в Российской Федерации, где цены больше устраивали нас и еще нам сделали скидку. Товар был сформирован на 800 тысяч, половину этой суммы нам скинули", - рассказал руководитель "Киараза".
Люди помогали не только деньгами, кто-то приносил портфели, другие одежу. Аргун отметил, что организаторы акции были благодарны любой помощи граждан республики.
"Помимо этого, здесь есть штаб в поддержку Донбасса, представители этого штаба нам пожертвовали школьную форму – 50 комплектов одежды", - подчеркнул он.
29 августа сотрудники благотворительной организации "Киараз" начали раздачу канцелярии школьникам, и планируют закончить до 1 сентября, сообщил Кадыр Аргун.