https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/schastlivoe-1-sentyabrya-kiaraz-provel-aktsiyu-ko-dnyu-znaniy-1041210623.html

Счастливое 1 сентября: "Киараз" провел акцию ко Дню знаний

Счастливое 1 сентября: "Киараз" провел акцию ко Дню знаний

Благотворительную акцию проводят ежегодно для сбора средств для подопечных фонда "Киараз". 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T19:50+0300

2022-08-29T19:50+0300

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в абхазии

школьники

абхазия

киараз

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Ежегодная акция в преддверии Дня знаний "Счастливое 1 сентября" состоялась в Абхазии, сказал в интервью Sputnik директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун.Акция для школьников в этом году была седьмой по счету, удалось собрать около 400 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы собрать необходимые школьные принадлежности примерно для 850 детей.Люди помогали не только деньгами, кто-то приносил портфели, другие одежу. Аргун отметил, что организаторы акции были благодарны любой помощи граждан республики."Помимо этого, здесь есть штаб в поддержку Донбасса, представители этого штаба нам пожертвовали школьную форму – 50 комплектов одежды", - подчеркнул он.29 августа сотрудники благотворительной организации "Киараз" начали раздачу канцелярии школьникам, и планируют закончить до 1 сентября, сообщил Кадыр Аргун.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/argun-rasskazal-kak-fond-kiaraz-i-grazhdane-abkhazii-pomogli-sobrat-detey-v-shkolu--1041209086.html

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