https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/ardzinba-rasskazal-o-gotovnosti-abkhazii-stat-chastyu-soyuza-suverennykh-gosudarstv-1041219375.html
Ардзинба рассказал о готовности Абхазии стать частью союза суверенных государств
Ардзинба рассказал о готовности Абхазии стать частью союза суверенных государств
В Абхазии проходит гармонизация законодательства с законодательством России и со стандартами Евразийского экономического союза. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T01:50+0300
2022-08-30T01:50+0300
2022-08-30T01:50+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Один из фундаментальных результатов специальной военной операции - увеличивающиеся шансы на создание расширенного союза суверенных государств, и Абхазия готова быть частью такого союза, сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым” глава МИД Инал Ардзинба. По его словам, такой союз уже формируется - Союзное государство России и Белоруссии. Ардзинба отметил, что качество интеграции возрастает, принимаются дорожные карты, поэтому Абхазия тоже видит возможность участвовать в работе этого интеграционного объединения. “Сейчас мы отмечаем рост интереса белорусов к нашей Абхазии, белорусы тоже видят, что в Абхазии улучшается криминогенная ситуация, это правда, происходит гармонизация законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации и со стандартами Евразийского экономического союза, особенно в части, касающегося таможенного регулирования. Для нас это естественный путь нашего развития, мы полностью поддерживаем наше участие и развитие интеграционных евразийских процессов”, - добавил министр. Ранее президент Аслан Бжания в интервью журналисту Владимиру Соловьеву также заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1041134109.html
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мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, россия
мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, россия
Ардзинба рассказал о готовности Абхазии стать частью союза суверенных государств
В Абхазии проходит гармонизация законодательства с законодательством России и со стандартами Евразийского экономического союза.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik
. Один из фундаментальных результатов специальной военной операции - увеличивающиеся шансы на создание расширенного союза суверенных государств, и Абхазия готова быть частью такого союза, сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым”
глава МИД Инал Ардзинба.
По его словам, такой союз уже формируется - Союзное государство России и Белоруссии. Ардзинба отметил, что качество интеграции возрастает, принимаются дорожные карты, поэтому Абхазия тоже видит возможность участвовать в работе этого интеграционного объединения.
“Сейчас мы отмечаем рост интереса белорусов к нашей Абхазии, белорусы тоже видят, что в Абхазии улучшается криминогенная ситуация, это правда, происходит гармонизация законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации и со стандартами Евразийского экономического союза, особенно в части, касающегося таможенного регулирования. Для нас это естественный путь нашего развития, мы полностью поддерживаем наше участие и развитие интеграционных евразийских процессов”, - добавил министр.
Ранее президент Аслан Бжания в интервью журналисту Владимиру Соловьеву также заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.