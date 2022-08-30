https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/dva-sela-v-kurskoy-oblasti-byli-obstrelyany-so-storony-ukrainy-1041231985.html

Два села в Курской области были обстреляны со стороны Украины

Два села в Курской области были обстреляны со стороны Украины

Жертв среди мирного населения нет, но из-за попадания снаряда в животноводческую ферму, погибли более 20 голов крупного рогатого скота. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T20:44+0300

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Села Алексеевка и Елизаветовка в Курской области были обстреляны из минометов со стороны ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.А в Алексеевке украинские военнослужащие пытались уничтожить вышку сотовой связи - в районе, в котором она установлена, было зафиксировано возгорание. Из-за близости к границе с Украиной и к зоне ведения боевых действий, Курская область, как и Белгородская, не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На ее территории веден высокий "желтый" уровень террористической опасности, который не раз продлевался, в последний раз - до 7 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/mo-rossii-belgorod-i-kursk-podverglis-raketnym-udaram-so-storony-ukrainy-1039986022.html

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