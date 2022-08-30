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Книгу о без вести пропавших в годы Отечественной войны выпустили в Абхазии

Книгу о без вести пропавших в годы Отечественной войны выпустили в Абхазии

Международный День пропавших без вести отмечается по всему миру 30 августа. В годы Отечественной войны народа Абхазии около 200 абхазских солдат пропали без... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T18:13+0300

2022-08-30T18:13+0300

2022-08-30T18:13+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Движение "Матери Абхазии за мир и справедливость" и Международный Комитет Красного Креста организовали выставку и презентацию книги ко Дню пропавших без вести в Национальной библиотеке 30 августа.По словам председателя движения "Матери Абхазии за мир и справедливость" Гули Кичба, пропавшими без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии с абхазской стороны считаются 200 человек, хотя в официальных списках числятся 185 человек. "Кажется, это много, но это вовсе не так, есть еще более 2200 пропавших без вести. Но я надеюсь, что за следующие 12 лет их будет найдено гораздо больше, потому что сегодня больше людей, чем когда-либо, вносят вклад в этот процесс", - отметил глава миссии Красного креста в Абхазии Натан Райес.В вышедшей книге под названием "Кого судьба не сберегла" собраны истории из жизни без вести пропавших абхазских солдат, которые остались в памяти их родных. В том числе в книге рассказывается об уроженцах Галского района, которые пропали без вести в послевоенные годы."Этот день посвящен воспоминаниям. В этой книге есть истории о пропавших без вести, но не о том, как они исчезли, а о том, как они жили. Эта выставка – редкий и ценный взгляд на их жизнь, рассказанный голосами членов их семей. Это самые дорогие воспоминания, которые помогут понять, какими они были. Надеюсь, благодаря этому вы сможете понять боль семей пропавших без вести и их неугасающую надежду", - сказал Райес.Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ankvab-rasschityvaem-na-prodolzhenie-sotrudnichestva-s-krasnym-krestom-1038768610.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190625/Zabaluev-ob-eksgumatsii-pogibshikh-v-Abkhazii-Krasnomu-Krestu-nuzhna-pomosch-semey-i-ochevidtsev-1027729820.html

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