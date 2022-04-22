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Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом
Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом
Встреча главы правительства Абхазии с региональным директором по Евразии Международного Комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в республике... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T11:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что в Абхазии рассчитывают на продолжение сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Анкваб подчеркнул, что важную роль МККК и в период Отечественной войны 1992-1993 годов, и в тяжелые послевоенные годы. Он напомнил, что миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.Дениз Дюран в свою очередь рассказала, что миссия намерена продолжить работу в Абхазии. Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/ostanki-27-propavshikh-bez-vesti-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-opoznany-v-2021-godu-1037042398.html
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красный крест, абхазия, александр анкваб
Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом
11:00 22.04.2022 (обновлено: 13:24 22.04.2022)
Встреча главы правительства Абхазии с региональным директором по Евразии Международного Комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в республике Натаном Рейесом состоялась 21 апреля.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что в Абхазии рассчитывают на продолжение сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Анкваб подчеркнул, что важную роль МККК и в период Отечественной войны 1992-1993 годов, и в тяжелые послевоенные годы. Он напомнил, что миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.
"Мы это помним и рассчитываем на продолжение сотрудничества", – отметил премьер-министр.
Дениз Дюран в свою очередь рассказала, что миссия намерена продолжить работу в Абхазии.
"Нам очень важно понимание абхазской стороной того, что Международный Комитет Красного Креста не является политической организацией, его миссия работает в Абхазии много лет, и наши гуманитарные проекты хорошо известны, особенно по поиску пропавших без вести", – отметила региональный директор по Евразии МККК.
Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года.