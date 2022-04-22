https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ankvab-rasschityvaem-na-prodolzhenie-sotrudnichestva-s-krasnym-krestom-1038768610.html

Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом

Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом

Встреча главы правительства Абхазии с региональным директором по Евразии Международного Комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в республике... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T11:00+0300

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в абхазии

красный крест

абхазия

александр анкваб

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что в Абхазии рассчитывают на продолжение сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Анкваб подчеркнул, что важную роль МККК и в период Отечественной войны 1992-1993 годов, и в тяжелые послевоенные годы. Он напомнил, что миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.Дениз Дюран в свою очередь рассказала, что миссия намерена продолжить работу в Абхазии. Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/ostanki-27-propavshikh-bez-vesti-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-opoznany-v-2021-godu-1037042398.html

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красный крест, абхазия, александр анкваб