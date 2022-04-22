Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ankvab-rasschityvaem-na-prodolzhenie-sotrudnichestva-s-krasnym-krestom-1038768610.html
Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом
Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом
Встреча главы правительства Абхазии с региональным директором по Евразии Международного Комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в республике... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T11:00+0300
2022-04-22T13:24+0300
в абхазии
красный крест
абхазия
александр анкваб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036019515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bba975810137057af6d59d43ee793f0e.jpg
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что в Абхазии рассчитывают на продолжение сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Анкваб подчеркнул, что важную роль МККК и в период Отечественной войны 1992-1993 годов, и в тяжелые послевоенные годы. Он напомнил, что миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.Дениз Дюран в свою очередь рассказала, что миссия намерена продолжить работу в Абхазии. Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/ostanki-27-propavshikh-bez-vesti-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-opoznany-v-2021-godu-1037042398.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036019515_491:298:2824:2048_1920x0_80_0_0_0cc6ad37cdad86192721263da03e7956.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
красный крест, абхазия, александр анкваб

Анкваб: рассчитываем на продолжение сотрудничества с Красным Крестом

11:00 22.04.2022 (обновлено: 13:24 22.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы
Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Встреча главы правительства Абхазии с региональным директором по Евразии Международного Комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в республике Натаном Рейесом состоялась 21 апреля.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что в Абхазии рассчитывают на продолжение сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
В Абхазии
Останки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году
6 января, 19:10
Анкваб подчеркнул, что важную роль МККК и в период Отечественной войны 1992-1993 годов, и в тяжелые послевоенные годы. Он напомнил, что миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.

"Мы это помним и рассчитываем на продолжение сотрудничества", – отметил премьер-министр.

Дениз Дюран в свою очередь рассказала, что миссия намерена продолжить работу в Абхазии.
© Foto / Кабинет Министров РААлександр Анкваб принял представителей миссии МККК в Абхазии
Александр Анкваб принял представителей миссии МККК в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2022
Александр Анкваб принял представителей миссии МККК в Абхазии
© Foto / Кабинет Министров РА

"Нам очень важно понимание абхазской стороной того, что Международный Комитет Красного Креста не является политической организацией, его миссия работает в Абхазии много лет, и наши гуманитарные проекты хорошо известны, особенно по поиску пропавших без вести", – отметила региональный директор по Евразии МККК.

Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0