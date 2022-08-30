https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/mishustin-zayavil-o-stabilizatsii-rossiyskoy-ekonomiki-1041225822.html
Мишустин заявил о стабилизации российской экономики
Мишустин заявил о стабилизации российской экономики
На данном этапе власти работают над принятием мер, которые приведут к восстановлению темпов экономического роста. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T15:30+0300
2022-08-30T15:30+0300
2022-08-30T15:44+0300
михаил мишустин
россия
экономика
финансы
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительству и Центробанку удалось стабилизировать российскую экономику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мишустина на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".Премьер добавил, что задача властей сейчас – это принятие среднесрочных мер, которые позволят восстановить темпы роста экономики. А для этого, пояснил он, необходимо комплексное развитие всех секторов – фондового, банковского, страхового и пенсионного.По словам Мишустина, в нынешних условиях санкций, наложенных западными странами, существует необходимость "серьезной донастройки" финансовой системы – создать эффективные механизмы для устойчивой деятельности российских предприятий и насытить экономику достаточным количеством ликвидности.Кроме того, он призвал повысить долю международных расчетов в рублях и отказаться от использования валюты недружественных стран.После начала военной спецоперации России на Украине многие страны, поощряемые США, ввели жесткие антироссийские санкции, призванные уничтожить экономику страны. Российские власти приняли меры по стабилизации ситуации и недопущению экономического кризиса, а также ввели ответные санкции, серьезно ударившие по западным странам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mishustin-prizval-ukrepit-industrialnyy-potentsial-rossii-1040216509.html
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михаил мишустин, россия, экономика, финансы
михаил мишустин, россия, экономика, финансы
Мишустин заявил о стабилизации российской экономики
15:30 30.08.2022 (обновлено: 15:44 30.08.2022)
На данном этапе власти работают над принятием мер, которые приведут к восстановлению темпов экономического роста.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительству и Центробанку удалось стабилизировать российскую экономику. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление Мишустина на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
"Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса", – сказал Мишустин.
Премьер добавил, что задача властей сейчас – это принятие среднесрочных мер, которые позволят восстановить темпы роста экономики. А для этого, пояснил он, необходимо комплексное развитие всех секторов – фондового, банковского, страхового и пенсионного.
По словам Мишустина, в нынешних условиях санкций, наложенных западными странами, существует необходимость "серьезной донастройки" финансовой системы – создать эффективные механизмы для устойчивой деятельности российских предприятий и насытить экономику достаточным количеством ликвидности.
Кроме того, он призвал повысить долю международных расчетов в рублях и отказаться от использования валюты недружественных стран.
После начала военной спецоперации России на Украине многие страны, поощряемые США, ввели жесткие антироссийские санкции, призванные уничтожить экономику страны. Российские власти приняли меры по стабилизации ситуации и недопущению экономического кризиса, а также ввели ответные санкции, серьезно ударившие по западным странам.