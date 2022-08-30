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Ореховая лихорадка: "Ленфильм" снимет киноленту в Абхазии
Ореховая лихорадка: "Ленфильм" снимет киноленту в Абхазии
Для молодого режиссера и сценариста Наура Гармелия, съемки в родной Абхазии станут первым опытом создания полнометражного кино. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T18:48+0300
2022-08-30T18:48+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Киностудия "Ленфильм" 15 сентября начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена", рассказал в интервью Sputnik режиссер картины Наур Гармелия.К работе над фильмом режиссер привлек четверых актеров из Санкт-Петербурга, но помимо них в нем будут принимать участие и абхазские актеры. При этом Наур Гармелия рассказал, что еще не весь актерский состав определен. Поэтому в Абхазском драматическом театре пройдет кастинг, на котором отберут молодых людей от 15 до 20 лет для эпизодических ролей. Попробовать себя будущие артисты смогут 7 и 8 сентября с 10:00 до 18:00."Министерство культуры России ежегодно выдает финансирование на съемки новых фильмов. "Ленфильм" получил поддержку от Минкультуры России на эту картину. Снимать будем с 15 сентября по 15 октября", - сообщил режиссер.Гармелия добавил, что премьера кинофильма "Последняя цена" ожидается в 2023 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/kvarchiya-o-vybore-yagnenka-gogua-dlya-ekranizatsii-srazu-slozhilas-kartinka-1040336465.html
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абхазия, новости, кино, культура
абхазия, новости, кино, культура
Ореховая лихорадка: "Ленфильм" снимет киноленту в Абхазии
Для молодого режиссера и сценариста Наура Гармелия, съемки в родной Абхазии станут первым опытом создания полнометражного кино.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Киностудия "Ленфильм" 15 сентября начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена", рассказал в интервью Sputnik режиссер картины Наур Гармелия.
"Фильм по моему сценарию, съемки будут проводиться в основном в Ткуарчалском районе. Это история о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов, они выращивают орехи. Собственно говоря сценарий я построил на этом", - отметил Гармелия.
К работе над фильмом режиссер привлек четверых актеров из Санкт-Петербурга, но помимо них в нем будут принимать участие и абхазские актеры.
При этом Наур Гармелия рассказал, что еще не весь актерский состав определен. Поэтому в Абхазском драматическом театре пройдет кастинг, на котором отберут молодых людей от 15 до 20 лет для эпизодических ролей. Попробовать себя будущие артисты смогут 7 и 8 сентября с 10:00 до 18:00.
"Министерство культуры России ежегодно выдает финансирование на съемки новых фильмов. "Ленфильм" получил поддержку от Минкультуры России на эту картину. Снимать будем с 15 сентября по 15 октября", - сообщил режиссер.
Гармелия добавил, что премьера кинофильма "Последняя цена" ожидается в 2023 году.