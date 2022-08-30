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Полевые занятия российских военных инженеров начались в горах Абхазии
Полевые занятия российских военных инженеров начались в горах Абхазии
Занятия инженерно-саперных подразделений ЮВО в Абхазии продлятся до середины сентября. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T12:52+0300
2022-08-30T12:52+0300
2022-08-30T12:52+0300
в абхазии
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) провели полевые занятия на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе в Абхазии, сообщает Минобороны России.В учениях принимали участие и военные водолазы, они обследовали речное дно в местах прохода техники, чтобы в дальнейшем инженеры наводили мосты и мостовые переходы с помощью понтонно-мостового парка ПМП и тяжелых механизированных мостов ТММ-3.Учения российских военных инженеров в Абхазии будут длиться до середины сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/rossiyskie-voennosluzhaschie-likvidirovali-pozhar-v-parke-tekhniki-na-baze-yuvo-1041074258.html
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абхазия, юво, южный военный округ, новости
абхазия, юво, южный военный округ, новости
Полевые занятия российских военных инженеров начались в горах Абхазии
Занятия инженерно-саперных подразделений ЮВО в Абхазии продлятся до середины сентября.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) провели полевые занятия на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе в Абхазии, сообщает
Минобороны России.
Инженеры проводили тренировки по разминированию территории, взрывному делу, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений с использованием быстроходных траншейных машин.
В учениях принимали участие и военные водолазы, они обследовали речное дно в местах прохода техники, чтобы в дальнейшем инженеры наводили мосты и мостовые переходы с помощью понтонно-мостового парка ПМП и тяжелых механизированных мостов ТММ-3.
Учения российских военных инженеров в Абхазии будут длиться до середины сентября.