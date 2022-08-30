https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/polevye-zanyatiya-rossiyskikh-voennykh-inzhenerov-nachalis-v-gorakh-abkhazii-1041224156.html

Полевые занятия российских военных инженеров начались в горах Абхазии

Полевые занятия российских военных инженеров начались в горах Абхазии

Занятия инженерно-саперных подразделений ЮВО в Абхазии продлятся до середины сентября. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T12:52+0300

2022-08-30T12:52+0300

2022-08-30T12:52+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) провели полевые занятия на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе в Абхазии, сообщает Минобороны России.В учениях принимали участие и военные водолазы, они обследовали речное дно в местах прохода техники, чтобы в дальнейшем инженеры наводили мосты и мостовые переходы с помощью понтонно-мостового парка ПМП и тяжелых механизированных мостов ТММ-3.Учения российских военных инженеров в Абхазии будут длиться до середины сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/rossiyskie-voennosluzhaschie-likvidirovali-pozhar-v-parke-tekhniki-na-baze-yuvo-1041074258.html

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