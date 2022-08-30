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Президент Абхазии провел совещание с руководителями силовых ведомств
Президент Абхазии провел совещание с руководителями силовых ведомств
В ходе совещания стороны обсудили меры по борьбе с преступностью в Абхазии. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T17:39+0300
2022-08-30T17:39+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.Участие во встрече принимали вице-президент Бадра Гунба, генпрокурор Адгур Агрба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр юстиции Анри Барциц, председатель СГБ Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар и первый заместитель председателя СГБ Темур Ахиба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/bolee-trekhsot-tysyach-falshivykh-rubley-bylo-izyato-u-zhitelya-abkhazii-1041189952.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Президент Абхазии провел совещание с руководителями силовых ведомств
17:39 30.08.2022 (обновлено: 17:41 30.08.2022)
В ходе совещания стороны обсудили меры по борьбе с преступностью в Абхазии.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает
пресс-служба главы государства.
На совещании обсуждалась криминогенная ситуация в стране и меры, которые предпринимаются профильными структурами для борьбы с преступностью.
Участие во встрече принимали вице-президент Бадра Гунба, генпрокурор Адгур Агрба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр юстиции Анри Барциц, председатель СГБ Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар и первый заместитель председателя СГБ Темур Ахиба.