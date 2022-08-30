https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/prezident-abkhazii-provel-soveschanie-s-rukovoditelyami-silovykh-vedomstv-1041228833.html

Президент Абхазии провел совещание с руководителями силовых ведомств

Президент Абхазии провел совещание с руководителями силовых ведомств

В ходе совещания стороны обсудили меры по борьбе с преступностью в Абхазии. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T17:39+0300

2022-08-30T17:39+0300

2022-08-30T17:41+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.Участие во встрече принимали вице-президент Бадра Гунба, генпрокурор Адгур Агрба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр юстиции Анри Барциц, председатель СГБ Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар и первый заместитель председателя СГБ Темур Ахиба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/bolee-trekhsot-tysyach-falshivykh-rubley-bylo-izyato-u-zhitelya-abkhazii-1041189952.html

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