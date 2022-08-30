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Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного... 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T17:50+0300
2022-08-30T17:50+0300
2022-08-30T17:52+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В последний день лета в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 августа
17:50 30.08.2022 (обновлено: 17:52 30.08.2022)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и теплого сектора южного циклона
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. В последний день лета в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.