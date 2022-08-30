https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/sokratilos-vremya-pereleta-iz-moskvy-i-peterburga-v-sochi-i-turtsiyu-1041225340.html
Сократилось время перелета из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию
Сократилось время перелета из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию
При этом длительность полетов из регионов в Сочи и Турцию осталось прежней, они по-прежнему выполняются через Казахстан. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T14:19+0300
2022-08-30T14:19+0300
2022-08-30T14:53+0300
туризм
новости
сочи
аэропорт сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72a4043cc4f7d5c550adae8a6f2f5e8e.jpg
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Длительность рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и Турцию сократилась примерно на полчаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях.Пропускная способность сокращенной трассы составляет 30 самолетов в сутки, план полетов конкретных рейсов одобряет Госкорпорацию по организации воздушного движения.После начала военной спецоперации на Украине длительность полетов в Сочи увеличилась почти в двое – рейсы из московских аэропортов вместо двух с половиной часов длились четыре часа, а из Санкт-Петербурга – пять часов вместо трех. Причина в том, что пилоты вынуждены облетать закрытую из-за спецоперации область через территорию Казахстана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-1041164410.html
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b70711331295f1ca469023e3c8765018.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, новости, сочи, аэропорт сочи
туризм, новости, сочи, аэропорт сочи
Сократилось время перелета из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию
14:19 30.08.2022 (обновлено: 14:53 30.08.2022)
При этом длительность полетов из регионов в Сочи и Турцию осталось прежней, они по-прежнему выполняются через Казахстан.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Длительность рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и Турцию сократилась примерно на полчаса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях.
"Сокращенные воздушные трассы начали функционировать с 00:00 30 августа. Они позволяют примерно на 30 минут сократить перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Стамбул", – говорится в сообщении источника.
Пропускная способность сокращенной трассы составляет 30 самолетов в сутки, план полетов конкретных рейсов одобряет Госкорпорацию по организации воздушного движения.
После начала военной спецоперации на Украине длительность полетов в Сочи увеличилась почти в двое – рейсы из московских аэропортов вместо двух с половиной часов длились четыре часа, а из Санкт-Петербурга – пять часов вместо трех. Причина в том, что пилоты вынуждены облетать закрытую из-за спецоперации область через территорию Казахстана.