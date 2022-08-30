https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/sokratilos-vremya-pereleta-iz-moskvy-i-peterburga-v-sochi-i-turtsiyu-1041225340.html

Сократилось время перелета из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию

Сократилось время перелета из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию

При этом длительность полетов из регионов в Сочи и Турцию осталось прежней, они по-прежнему выполняются через Казахстан. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Длительность рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и Турцию сократилась примерно на полчаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях.Пропускная способность сокращенной трассы составляет 30 самолетов в сутки, план полетов конкретных рейсов одобряет Госкорпорацию по организации воздушного движения.После начала военной спецоперации на Украине длительность полетов в Сочи увеличилась почти в двое – рейсы из московских аэропортов вместо двух с половиной часов длились четыре часа, а из Санкт-Петербурга – пять часов вместо трех. Причина в том, что пилоты вынуждены облетать закрытую из-за спецоперации область через территорию Казахстана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-1041164410.html

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