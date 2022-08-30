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Время актов: как в Абхазии будут внедрять онлайн-кассы

Время актов: как в Абхазии будут внедрять онлайн-кассы

Закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия" вступил в силу с 1 января 2022 года. Процедура установки... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T14:53+0300

2022-08-30T14:53+0300

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На каком этапе внедрение онлайн кассы и какие сложности возникли, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий специалист правового управления центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия.SputnikВосемь месяцев назад вступил в силу закон "О контрольно-кассовых аппаратах". Проект предполагает внедрение онлайн кассы в несколько этапов. По словам ведущего специалиста правового управления центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Алана Асландзия, для реализации закона необходимо провести подготовительную работу – разработать порядок внедрения, утвердить протокол, по которому будет передаваться та или иная информация в фискальный орган, также утвердить перечень оборудования, которое должно использоваться при осуществлении расчета.По его словам, абхазские специалисты изучали законодательства и опыт внедрения контрольно-кассовой техники в других странах, в частности в России, на территории которой использование кассовой техники началось в 2002 году. Асландзия отметил, что проект внедрения контрольно-кассовой техники очень дорогостоящий. На момент принятия закона, по предварительным подсчетам, комплект оборудования стоил от 10 до 15 тысяч рублей. И в реализации этого закона Абхазия рассчитывает на поддержку стратегического партнера.Сейчас же сложно сказать, во сколько реализация проекта обойдется государственному бюджету. И причиной в том числе стала и непростая геополитическая обстановка – часть оборудования или отдельных комплектующих производится в государствах, наложивших санкции на Россию.Для кого онлайн-кассы?По словам Алана Асландзия, в Абхазии многие не совсем правильно понимают значение онлайн кассы и часто путают ее с POS-терминалами, предназначенными для оплаты товаров банковскими картами. Но установка онлайн-касс нужна для того, чтобы налоговые органы получали информацию о всех платежах в режиме онлайн."Это оборудование, которое позволяет передавать в фискальный онлайн после совершения каждой покупки информацию о том, в каком магазине купили, какой товар, на какую сумму, сколько там НДС. Уже через десять минут любой полномочный эксперт налоговой службы имеет возможность посмотреть эту информацию", – объяснил он.В Абхазии под закон об онлайн-кассах подпадают крупные и средние предприниматели, чей бизнес имеет большие обороты, в том числе и представители туристического бизнеса. Введение контрольно-кассового учета позволит максимально выявить неучтенную выручку, что увеличит объем налоговых поступлений в бюджет республики.

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