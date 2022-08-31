https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/kabmin-prinyal-memorandum-o-vzaimoponimanii-mezhdu-minkultami-abkhazii-i-krasnodara-1041243374.html

Кабмин принял Меморандум о взаимопонимании между Минкультами Абхазии и Краснодара

Кабмин принял Меморандум о взаимопонимании между Минкультами Абхазии и Краснодара

Документ позволит ведомствам культуры Абхазии и Краснодара активнее обмениваться опытом, организовывать мероприятия и гастроли, проводить совместные... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T12:25+0300

2022-08-31T12:25+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Краснодарского края. Документ представил министр культуры Абхазии Даур Кове. Он отметил, что цель Меморандума – определение основных направлений сотрудничества сторон по вопросам развития международных социально-культурных связей в области культуры и искусства.В рамках документа Абхазия и Краснодар будут сотрудничать в организации гастролей театральных трупп и творческих коллективов, участвовать в российских и международных конкурсах, ярмарках и фестивалях, организовывать выставки, обмениваться опытом, проводить совместные консультации и семинары.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/prinyat-proekt-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-gosstandartom-abkhazii-i-rosstandartom-1041243201.html

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