https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/kabmin-prinyal-memorandum-o-vzaimoponimanii-mezhdu-minkultami-abkhazii-i-krasnodara-1041243374.html
Кабмин принял Меморандум о взаимопонимании между Минкультами Абхазии и Краснодара
Кабмин принял Меморандум о взаимопонимании между Минкультами Абхазии и Краснодара
Документ позволит ведомствам культуры Абхазии и Краснодара активнее обмениваться опытом, организовывать мероприятия и гастроли, проводить совместные... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T12:25+0300
2022-08-31T12:25+0300
2022-08-31T13:14+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Краснодарского края. Документ представил министр культуры Абхазии Даур Кове. Он отметил, что цель Меморандума – определение основных направлений сотрудничества сторон по вопросам развития международных социально-культурных связей в области культуры и искусства.В рамках документа Абхазия и Краснодар будут сотрудничать в организации гастролей театральных трупп и творческих коллективов, участвовать в российских и международных конкурсах, ярмарках и фестивалях, организовывать выставки, обмениваться опытом, проводить совместные консультации и семинары.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/prinyat-proekt-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-gosstandartom-abkhazii-i-rosstandartom-1041243201.html
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абхазия, кабмин абхазии, культура
абхазия, кабмин абхазии, культура
Кабмин принял Меморандум о взаимопонимании между Минкультами Абхазии и Краснодара
12:25 31.08.2022 (обновлено: 13:14 31.08.2022)
Документ позволит ведомствам культуры Абхазии и Краснодара активнее обмениваться опытом, организовывать мероприятия и гастроли, проводить совместные консультации в области культуры.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял проект Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Краснодарского края.
Документ представил министр культуры Абхазии Даур Кове.
Он отметил, что цель Меморандума – определение основных направлений сотрудничества сторон по вопросам развития международных социально-культурных связей в области культуры и искусства.
В рамках документа Абхазия и Краснодар будут сотрудничать в организации гастролей театральных трупп и творческих коллективов, участвовать в российских и международных конкурсах, ярмарках и фестивалях, организовывать выставки, обмениваться опытом, проводить совместные консультации и семинары.