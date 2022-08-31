https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/prinyat-proekt-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-gosstandartom-abkhazii-i-rosstandartom-1041243201.html

Принят проект Меморандума о сотрудничестве между Госстандартом Абхазии и Росстандартом

Принят проект Меморандума о сотрудничестве между Госстандартом Абхазии и Росстандартом

Меморандум предполагает сотрудничество структур в сферах, представляющих взаимный интерес. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T12:15+0300

2022-08-31T12:15+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о принятии проекта Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области стандартизации и метрологии между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии и Росстандартом. При этом стороны не осуществляют обмен информацией, составляющей государственную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну.Сотрудничество будет осуществляться по многим направлениям, в том числе оно будет касаться обмена документами и информацией в области стандартизации и метрологии, обмена информацией в рамках практики лабораторных испытаний, возможности подготовки персонала, обмена учебными материалами и пособиями, реализации совместных проектов, проведения встреч, конференций и семинаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/pravitelstvo-abkhazii-utverdilo-programmu-razvitiya-demografii-na-2023-god-1041242831.html

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