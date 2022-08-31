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Кабмин принял постановление об обмене информацией между ОВД Абхазии и России
Кабмин принял постановление об обмене информацией между ОВД Абхазии и России
Соглашение не затрагивает сведения, составляющие государственную тайну российской или абхазской стороны. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T11:23+0300
2022-08-31T11:23+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии приняло постановление о проведении переговоров и о подписании Соглашения между правительством Абхазии и правительством России об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Согласно документу, правоохранительные органы государств по запросам осуществляют взаимный обмен информацией в электронном виде с использованием программно-технических средств. При этом они обязуются содействовать обеспечению безопасности, полноты и достоверности информации.Информация, полученная таким путем, будет использоваться в служебных целях без права ее передачи третьим лицам и будет защищена в соответствии с техническими протоколами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/grazhdanin-i-nachalnik-kogoniya-o-protsesse-registratsii-oruzhiya-v-abkhazii--1041009599.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии
Кабмин принял постановление об обмене информацией между ОВД Абхазии и России
11:23 31.08.2022 (обновлено: 13:09 31.08.2022)
Соглашение не затрагивает сведения, составляющие государственную тайну российской или абхазской стороны.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии приняло постановление о проведении переговоров и о подписании Соглашения между правительством Абхазии и правительством России об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.
Представляя соглашение, министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба отметил, оно касается информационного взаимодействия в электронном виде между правоохранительными органами в рамках отношений между Россией и Абхазией, а также международных договоров.
Согласно документу, правоохранительные органы государств по запросам осуществляют взаимный обмен информацией в электронном виде с использованием программно-технических средств. При этом они обязуются содействовать обеспечению безопасности, полноты и достоверности информации.
Информация, полученная таким путем, будет использоваться в служебных целях без права ее передачи третьим лицам и будет защищена в соответствии с техническими протоколами.