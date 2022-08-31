https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-obmene-informatsiey-mezhdu-ovd-abkhazii-i-rossii-1041242263.html

Кабмин принял постановление об обмене информацией между ОВД Абхазии и России

Кабмин принял постановление об обмене информацией между ОВД Абхазии и России

Соглашение не затрагивает сведения, составляющие государственную тайну российской или абхазской стороны. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T11:23+0300

2022-08-31T11:23+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии приняло постановление о проведении переговоров и о подписании Соглашения между правительством Абхазии и правительством России об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Согласно документу, правоохранительные органы государств по запросам осуществляют взаимный обмен информацией в электронном виде с использованием программно-технических средств. При этом они обязуются содействовать обеспечению безопасности, полноты и достоверности информации.Информация, полученная таким путем, будет использоваться в служебных целях без права ее передачи третьим лицам и будет защищена в соответствии с техническими протоколами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/grazhdanin-i-nachalnik-kogoniya-o-protsesse-registratsii-oruzhiya-v-abkhazii--1041009599.html

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