https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/pravitelstvo-abkhazii-utverdilo-programmu-razvitiya-demografii-na-2023-god-1041242831.html
Правительство Абхазии утвердило программу развития демографии на 2023 год
Правительство Абхазии утвердило программу развития демографии на 2023 год
В рамках программы многодетные семьи абхазской национальности получают единовременные денежные выплаты за рождение третьего и последующих детей. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T11:50+0300
2022-08-31T11:50+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2023 год.Министр демографической политики и социального обеспечения Руслан Аджба отметил, что настоящая программа разработана с целью сохранения демографической безопасности в Республике Абхазия и создания условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в стране. Демографическая ситуация в Абхазии требует целенаправленного вмешательства государства путем оказания материальной помощи многодетным семьям, отметил министр. Он сообщил, что в период реализации программы "Развитие демографии-2022", утвержденной постановлением Кабинета министров Абхазия 28 декабря 2021 года, было принято и рассмотрено 167 заявлений на общую сумму 16 700 000 рублей. Из них выплаты получили:Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия в размере 50 миллионов рублей. Также министр отметил, что было выдвинуто предложение, согласно которому за четвертого и последующего ребенка следует дополнительно выплачивать 50 тысяч рублей. Премьер-министр Александр Анкваб ответил, что этот вопрос будет изучен и при возможности будет принято решение об увеличении выплат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-obmene-informatsiey-mezhdu-ovd-abkhazii-i-rossii-1041242263.html
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Правительство Абхазии утвердило программу развития демографии на 2023 год
11:50 31.08.2022 (обновлено: 13:12 31.08.2022)
В рамках программы многодетные семьи абхазской национальности получают единовременные денежные выплаты за рождение третьего и последующих детей.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2023 год.
Основная задача программы – осуществление единовременной выплаты в размере ста тысяч рублей семьям абхазской национальности, постоянно проживающим в Абхазии, за рождение третьего и последующих детей.
Министр демографической политики и социального обеспечения Руслан Аджба отметил, что настоящая программа разработана с целью сохранения демографической безопасности в Республике Абхазия и создания условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в стране.
Демографическая ситуация в Абхазии требует целенаправленного вмешательства государства путем оказания материальной помощи многодетным семьям, отметил министр.
Он сообщил, что в период реализации программы "Развитие демографии-2022", утвержденной постановлением Кабинета министров Абхазия 28 декабря 2021 года, было принято и рассмотрено 167 заявлений на общую сумму 16 700 000 рублей.
129 семей – за третьего ребенка;
28 семей – за четвертого ребенка;
семь семей за – пятого ребенка;
две семьи – за шестого ребенка;
одна семья – за седьмого ребенка.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия в размере 50 миллионов рублей.
Также министр отметил, что было выдвинуто предложение, согласно которому за четвертого и последующего ребенка следует дополнительно выплачивать 50 тысяч рублей.
Премьер-министр Александр Анкваб ответил, что этот вопрос будет изучен и при возможности будет принято решение об увеличении выплат.