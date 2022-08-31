https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-1-sentyabrya-1041250333.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T16:10+0300
2022-08-31T16:10+0300
2022-08-31T17:19+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_c23d573280fb4fa1d5d8c2c54689fe9d.jpg
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В четверг, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_8030e53fc12631bf0f3e1877151c8ace.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 сентября
16:10 31.08.2022 (обновлено: 17:19 31.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В четверг, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-80%.