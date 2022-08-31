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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T16:10+0300

2022-08-31T16:10+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В четверг, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-80%.

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абхазия, погода в абхазии