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Распространение COVID-19 в Абхазии обсудили в Кабмине

Распространение COVID-19 в Абхазии обсудили в Кабмине

На данный момент в Гудаутской районной больнице на стационарном лечении находятся 27 пациентов с коронавирусом, у троих из них болезнь протекает в тяжелой... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T14:18+0300

2022-08-31T14:18+0300

2022-08-31T14:21+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии обсудили на заседании Кабинета министров в среду 31 августа.Премьер-министр Александр Анкваб, в свою очередь, добавил, что в телефонном разговоре, который состоялся вчера, посол России в Абхазии Александр Шургалин интересовался тем, какая вакцина нужна республике. "При "дельте", когда поражаемость и переносимость была тяжелая, были смертельные исходы, реанимации были переполнены, тогда мы вакцинировали с трудом. Теперь я не знаю, как заставлять, это тяжелый психологический общественный момент. Телевидение в этом вопросе тоже мало что решит, мы можем помочь только тем, кто к нам обращается", - сказал Вардания.Александр Анкваб подчеркнул, что Абхазия должна обеспечить граждан достаточным количеством доз вакцины, так как никто не может предсказать, как ситуация с болезнью будет развиваться осенью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/bolee-800-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-nedelyu-1041230776.html

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