https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-zhary-obyavleno-v-sochi-1041250774.html
Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Сочи
Спасательное ведомство просит жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности – держаться в тени, носить головные уборы, пользоваться кремами с защитой... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T16:42+0300
2022-08-31T16:42+0300
2022-08-31T17:09+0300
сочи
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/13/1030567482_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_2f470eb5f3e4c3fc14e31baf480d32a4.jpg
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило о штормовом предупреждении из-за аномальной жары в Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дождей в Сочи не было уже более двух недель. Из-за этого обмелели реки и озера, пересохли три водопада в Агурском ущелье, расположенном на территории Сочинского нацпарка. Кроме того, из-за повышенной температуры и отсутствия осадков сохраняется опасность возникновения лесных пожаров. Ранее МЧС объявило о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/ne-poluchit-teplovoy-udar-kak-sberech-zdorove-vo-vremya-zhary-1040847803.html
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/13/1030567482_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_9061bd5d566435c708a5a8b05b83f7ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, новости
Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Сочи
16:42 31.08.2022 (обновлено: 17:09 31.08.2022)
Спасательное ведомство просит жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности – держаться в тени, носить головные уборы, пользоваться кремами с защитой от солнца.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило о штормовом предупреждении из-за аномальной жары в Сочи. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
"В период 15-16 часов и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C," – говорится в сообщении.
Дождей в Сочи не было уже более двух недель. Из-за этого обмелели реки и озера, пересохли три водопада в Агурском ущелье, расположенном на территории Сочинского нацпарка.
Кроме того, из-за повышенной температуры и отсутствия осадков сохраняется опасность возникновения лесных пожаров. Ранее МЧС объявило о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.