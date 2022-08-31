https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-zhary-obyavleno-v-sochi-1041250774.html

Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Сочи

Спасательное ведомство просит жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности – держаться в тени, носить головные уборы, пользоваться кремами с защитой... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T16:42+0300

2022-08-31T16:42+0300

2022-08-31T17:09+0300

сочи

новости

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило о штормовом предупреждении из-за аномальной жары в Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дождей в Сочи не было уже более двух недель. Из-за этого обмелели реки и озера, пересохли три водопада в Агурском ущелье, расположенном на территории Сочинского нацпарка. Кроме того, из-за повышенной температуры и отсутствия осадков сохраняется опасность возникновения лесных пожаров. Ранее МЧС объявило о четвертой степени пожароопасности в горных районах курорта до 2 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/ne-poluchit-teplovoy-udar-kak-sberech-zdorove-vo-vremya-zhary-1040847803.html

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