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Центр подготовки сотрудников спецназа ГСО открылся в Сухуме
Центр подготовки сотрудников спецназа ГСО открылся в Сухуме
Здание предназначено для размещения боевых отделений руководящего состава и сотрудников подразделения, в нем есть все необходимое – от спальных комнат до... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T17:23+0300
2022-08-31T17:23+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В Сухуме состоялось открытие центра специального назначения Государственной службы охраны, сообщает пресс-служба ГСО.Дбар добавил, что здание предназначается для сотрудников седьмого отдела службы охраны, отдела спецназа, который был заново создан около полугода назад. Подразделение уже снабдили автотранспортом, новой формой и спецсредствами. Первые бойцы, прошедшие подготовку, заступят на боевое дежурство уже с сегодняшнего дня. Он добавил, что в этом месте в 2007 году был открыт седьмой отдел ГСО Абхазии. В 2015 году он был переименован в пятый отдел, а в 2022 году ему вернули прежнее название – "Седьмой отдел специального назначения ГСО РА".Дмитрий Дбар отметил важность деятельности спецназа ГСО и подчеркнул, что к сотрудникам этой структуры будут предъявлены особые дисциплинарные требования.
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абхазия, новости, гсо абхазии
абхазия, новости, гсо абхазии
Центр подготовки сотрудников спецназа ГСО открылся в Сухуме
17:23 31.08.2022 (обновлено: 17:30 31.08.2022)
Здание предназначено для размещения боевых отделений руководящего состава и сотрудников подразделения, в нем есть все необходимое – от спальных комнат до помещений для физподготовки.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В Сухуме состоялось открытие центра специального назначения Государственной службы охраны, сообщает пресс-служба ГСО.
По словам начальника ГСО Дмитрия Дбар, в здании, расположенном в районе Маяка в столице Абхазии, созданы все условия для боевой подготовки сотрудников сцецназа, поддержки их морального состояния.
Дбар добавил, что здание предназначается для сотрудников седьмого отдела службы охраны, отдела спецназа, который был заново создан около полугода назад. Подразделение уже снабдили автотранспортом, новой формой и спецсредствами. Первые бойцы, прошедшие подготовку, заступят на боевое дежурство уже с сегодняшнего дня.
Он добавил, что в этом месте в 2007 году был открыт седьмой отдел ГСО Абхазии. В 2015 году он был переименован в пятый отдел, а в 2022 году ему вернули прежнее название – "Седьмой отдел специального назначения ГСО РА".
Дмитрий Дбар отметил важность деятельности спецназа ГСО и подчеркнул, что к сотрудникам этой структуры будут предъявлены особые дисциплинарные требования.