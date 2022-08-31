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Центр подготовки сотрудников спецназа ГСО открылся в Сухуме

Центр подготовки сотрудников спецназа ГСО открылся в Сухуме

Здание предназначено для размещения боевых отделений руководящего состава и сотрудников подразделения, в нем есть все необходимое – от спальных комнат до... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T17:23+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. В Сухуме состоялось открытие центра специального назначения Государственной службы охраны, сообщает пресс-служба ГСО.Дбар добавил, что здание предназначается для сотрудников седьмого отдела службы охраны, отдела спецназа, который был заново создан около полугода назад. Подразделение уже снабдили автотранспортом, новой формой и спецсредствами. Первые бойцы, прошедшие подготовку, заступят на боевое дежурство уже с сегодняшнего дня. Он добавил, что в этом месте в 2007 году был открыт седьмой отдел ГСО Абхазии. В 2015 году он был переименован в пятый отдел, а в 2022 году ему вернули прежнее название – "Седьмой отдел специального назначения ГСО РА".Дмитрий Дбар отметил важность деятельности спецназа ГСО и подчеркнул, что к сотрудникам этой структуры будут предъявлены особые дисциплинарные требования.

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