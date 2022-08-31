https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/ubiytsy-i-posobniki-na-kom-derzhitsya-kievskiy-rezhim-1041234379.html

Убийцы и пособники: на ком держится киевский режим

Убийцы и пособники: на ком держится киевский режим

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает об информационной политике стран во время спецоперации и о рамках человеческой морали, которые проходят испытание... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T09:42+0300

2022-08-31T09:42+0300

2022-08-31T10:13+0300

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Мы уже ничему не удивляемся. Я даже не представляю, что в новостной сводке меня может поразить новизной, необычностью. Вроде бы как уже все услышали и все увидели. Особенно если это связано с боевыми действиями. Где-то громыхает артиллерия, летят ракеты, строчат пулеметы, а где-то льется неиссякаемый поток информации об этом. Неискушенный читатель может легко запутаться в том, что реально происходит на фронтах и на чьей стороне успех.Отчаянная ложь или ложь от отчаянияФабрика фейков "по-киевски" превзошла все мыслимые и немыслимые границы. То, по их версии, российские войска зачем-то громят артобстрелами давно освобожденные от киевского режима и подконтрольные союзным войскам Донецк, Луганск, Энергодар, Попасную, Лисичанск, Северодонецк. То, по сообщению официального Киева, практически сами себе, видите ли, под ноги кидают россыпи запрещенных мин-лепестков. То до фундамента разрушают школы и больницы. И весь этот поток лжи не перестает литься, даже когда вранье разоблачено. Совсем за гранью разумного вешать на российских военных ракетные удары по энергоблокам Запорожской атомной электростанции. Сами же авторы таких обстрелов прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что взрыв реактора неминуемо обернется катастрофой для всех и надолго. Отчаяние? Может быть. Глупость и недальновидность? Сомневаюсь.Все это выглядит как совершеннейший абсурд, и вроде бы должно вызывать улыбку недоумения у любого объективного человека. Но не тут-то было. Читаешь украинские паблики и комментарии и начинаешь сомневаться уже в собственной адекватности. Может, с моим рассудком проблемы? Может, мне надо к психиатрам? Ведь там не один и не два уверенных в достоверности новостной сводки "по-украински". Их масса, их тысячи. Они даже умудряются сочувствовать жителям Донецка, за то, что тех "утюжат российские гаубицы". Обещают в самом обозримом будущем спасти от ненавистного "ига оккупантов".Самое возмутительное, что в эти бредни верят или намерено хотят верить, или мастерски делают вид, что верят, западные покровители киевского режима. Может, они действительно живут в параллельной реальности, как правильно заметил представитель России Небензя на заседании Совбеза ООН. Остается только поражаться тому, насколько все лицемерно, насколько целенаправленно они раскручивают маховик войны, извлекая для себя выгоду. Просто танцы на костях какие-то.Зверское оправданиеНо последние события, связанные со зверским терактом – подрывом автомобиля, в котором ехала молодая российская активистка и дочь философа Александра Дугина Дарья – это та самая черта, за которой любой цивилизованный человек должен отринуть все сомнения, принять сторону правды и справедливости. Потому как никакие мысли этой девушки, никакие ее взгляды на происходящие события не должны стать поводом для теракта и убийства. Это антигуманно, это идет против здравого смысла. И каково же было мое разочарование, когда один из "блюстителей европейских ценностей" даже в такой ситуации начал проводить свое неуклюжее расследование, беззастенчиво намекая, что подрыв совершили российские спецслужбы. Я попытался было остудить его бурные фантазии, чисто профессионально указывая на неопровержимые доказательства, указывающие на кровавый след киевских спецслужб и даже на конкретного исполнителя теракта. И вместо признания очевидной неправоты мне, следуя пресловутому уотэбаутизму (от английского "what about?" - "что, если?", прим. ред), стали напоминать какие-то мифические события с "Новичком" и другими шпионскими историями. Оказывается, вот так можно оправдать зверское убийство? На самом деле ответ в другом и на поверхности. Это рано или поздно должно было произойти. Мир должен был разделиться. И этот "приверженец великого Запада" показал, где он, с кем и за кого. А всем нам, живущим бок о бок с Россией, пора определиться. Если вы до сих пор не поняли, кто нам враг, а кто друг, то это очень печально.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, россия, украина, колумнисты