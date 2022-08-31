https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vaktsinatsiya-ot-sezonnogo-grippa-v-abkhazii-nachnetsya-v-oktyabre-1041251095.html
Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре
Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре
Министерство здравоохранения Абхазии уже ведет переговоры с поставщиком из Москвы о поставке вакцины от гриппа. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T17:50+0300
2022-08-31T17:50+0300
2022-08-31T17:50+0300
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вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве здравоохранения республики.Предполагается, что будет закуплено до трех тысяч доз. Как отметили в Минздраве, объем был определен с учетом аналитики вакцинации прошлых лет и заявок медицинских учреждений.А вот прививки от COVID-19 в республике на данный момент вовсе отсутствуют. В Министерстве здравоохранения это объяснили резким спадом вакцинации в 2022 году и коротким сроком годности вакцин, который, по данным Минздрава, составляет девять месяцев. Вакцина от коронавируса уже заказана, в Абхазию приедет 200 доз "Спутник-V" и 500 доз "Спутник Лайт".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/bolee-800-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-nedelyu-1041230776.html
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новости, абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии
новости, абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии
Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре
Министерство здравоохранения Абхазии уже ведет переговоры с поставщиком из Москвы о поставке вакцины от гриппа.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве здравоохранения республики.
На данный момент ведомство ведет переговоры с московским поставщиком из Москвы о приобретении препарата - это может быть "Ультрикс Квадри", "Гриппол плюс" или же "Совигрипп".
Предполагается, что будет закуплено до трех тысяч доз. Как отметили в Минздраве, объем был определен с учетом аналитики вакцинации прошлых лет и заявок медицинских учреждений.
А вот прививки от COVID-19 в республике на данный момент вовсе отсутствуют. В Министерстве здравоохранения это объяснили резким спадом вакцинации в 2022 году и коротким сроком годности вакцин, который, по данным Минздрава, составляет девять месяцев.
Вакцина от коронавируса уже заказана, в Абхазию приедет 200 доз "Спутник-V" и 500 доз "Спутник Лайт".