https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vaktsinatsiya-ot-sezonnogo-grippa-v-abkhazii-nachnetsya-v-oktyabre-1041251095.html

Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре

Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре

Министерство здравоохранения Абхазии уже ведет переговоры с поставщиком из Москвы о поставке вакцины от гриппа. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T17:50+0300

2022-08-31T17:50+0300

2022-08-31T17:50+0300

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абхазия

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве здравоохранения республики.Предполагается, что будет закуплено до трех тысяч доз. Как отметили в Минздраве, объем был определен с учетом аналитики вакцинации прошлых лет и заявок медицинских учреждений.А вот прививки от COVID-19 в республике на данный момент вовсе отсутствуют. В Министерстве здравоохранения это объяснили резким спадом вакцинации в 2022 году и коротким сроком годности вакцин, который, по данным Минздрава, составляет девять месяцев. Вакцина от коронавируса уже заказана, в Абхазию приедет 200 доз "Спутник-V" и 500 доз "Спутник Лайт".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/bolee-800-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-nedelyu-1041230776.html

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новости, абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии