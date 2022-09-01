https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/arkheologi-prodlili-letniy-sezon-raskopok-u-sukhumskoy-kreposti-1041256829.html

Археологи продлили летний сезон раскопок у Сухумской крепости

Археологи продлили летний сезон раскопок у Сухумской крепости

Раскопки на территории историко-архитектурного заповедника "Сухумская крепость" проводятся ежегодно с 1999 года. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T12:20+0300

2022-09-01T12:20+0300

2022-09-01T12:47+0300

в абхазии

археологи

история

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Летний сезон археологических раскопок на Сухумской крепости решено продлить, рассказал декан исторического факультета Абхазского государственного университета Алик Габелия.По его словам, каждый учебный год уже более 20 лет для студентов первого курса Исторического факультета АГУ заканчивается летней практикой на базе Сухумской крепости. В этом году практика началась 1 июля и проходила в течение месяца. В раскопках приняли участи 40 студентов и волонтеры. После практики были наняты рабочие и принято решение продлить раскопки. Срок их окончания пока не известен.Сухумская крепость – многослойный памятник, где представлены предметы, начиная от ранней античной эпохи до конца XX века, отметил Габелия."Каждый год мы находим значимые для археологии вещи. Для археологов любой фрагмент керамики может оказаться важной находкой, а у нас тысячи таких фрагментов. Каждый археологический сезон мы находим особые вещи. К примеру, в 1999 году нашли фрагмент плиты с древнегреческой надписью I-II веков нашей эры, повествующей о событиях времен Диоскуриады", – добавил он.Кроме того, по словам историка, в разные годы на территории крепости были найдены следы пребывания греков, остатки жизнедеятельности римлян и византийцев – орудия, керамика, постройки и даже следы правления Келешбея Чачба. Как рассказал Габелия, у крепости находилась могила князя, которая была окончательно снесена в 1938 году.Точное место захоронение Чачба неизвестно, но, согласно многим письменным источникам, он был захоронен в центральной части Сухумской крепости, рассказал Габелия.Одна из самых важных находок в этом году, по мнению историка, – две крупнокалиберные пушки для охраны береговой полосы. Одна из них была найдена нечаянно, а вторую искали уже целенаправленно.По словам Габелия, пушки были отлиты на Урале в 1853 году, а в 1855 году уже были в Абхазии.Алик Габелия добавил, что пока неизвестна судьба пушек, но археологи мечтают создать музей под открытым небом на территории Сухумской крепости.Историк подчеркнул, что исследования и раскопки проходят при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/pravitel-abkhazii-kakoy-sled-v-istorii-ostavil-keleshbey-chachba-1040553091.html

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археологи, история, охрана историко-культурного наследия, сухумская крепость, сухум, абхазия