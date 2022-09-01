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Метеоролог о погоде в Абхазии в сентябре: комфортная температура

Метеоролог о погоде в Абхазии в сентябре: комфортная температура

О погоде на первую половину сентября, в эфире радио Sputnik рассказала начальник аналитического отдела при отделе метеорологии Госкомитета Абхазии по экологии... 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T09:55+0300

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Метеоролог о погоде в Абхазии в сентябре: комфортная температура Метеоролог о погоде в Абхазии в сентябре: комфортная температура

1, 2 и 3 сентября не будет осадков, сообщила Зантария. По ее словам, в сентябре, после 3 числа, ожидается переменная облачность, в отдельные дни пройдут дожди разной интенсивности, сопровождаемые грозами и усилением ветра с порывами до 12 метров в секунду. "Ночные температуры будут относительно прохладные - от 16 до 21 градуса, дневные температуры будут достигать 25-30 градусов. Будет комфортная температура для тех, кто не выносит жару", – сказала метеоролог. Подробности слушайте в аудиофайле.

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