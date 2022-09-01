https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/missiya-magate-pribyla-na-zaporozhskuyu-aes-1041275698.html
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T14:30+0300
2022-09-01T14:30+0300
2022-09-01T14:54+0300
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости.Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Среди прочего, снаряды попали на территорию трех детских садов.Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/vs-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-desant-pytavshiysya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041266768.html
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россия, украина, политика, магатэ
россия, украина, политика, магатэ
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
14:30 01.09.2022 (обновлено: 14:54 01.09.2022)
Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik
. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости.
Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет.
Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.
Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.
ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Среди прочего, снаряды попали на территорию трех детских садов.
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.