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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 сентября
На Черноморском побережье Абхазии по-прежнему сохранится влияние циклона с активным выносом тропического воздуха с юга. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T17:10+0300
2022-09-01T17:10+0300
2022-09-01T17:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. В пятницу, 2 сентября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 сентября
На Черноморском побережье Абхазии по-прежнему сохранится влияние циклона с активным выносом тропического воздуха с юга.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. В пятницу, 2 сентября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.