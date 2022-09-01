https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-2-sentyabrya-1041276643.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 сентября

На Черноморском побережье Абхазии по-прежнему сохранится влияние циклона с активным выносом тропического воздуха с юга. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T17:10+0300

2022-09-01T17:10+0300

2022-09-01T17:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030541242_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bfe607b2671a220c892323955757fd2c.jpg

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. В пятницу, 2 сентября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия