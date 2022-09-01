https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/rossotrudnichestvo-peredalo-knigi-vspomogatelnoy-shkole-v-sukhume-1041260671.html

Россотрудничество передало книги вспомогательной школе в Сухуме

Россотрудничество передало книги вспомогательной школе в Сухуме

Вспомогательная школа в Сухуме была открыта в 1974 году, в ней обучаются 146 человек. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T10:35+0300

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов поздравил учеников вспомогательной школы Сухума с Днем знаний 1 сентября."Для ребят, особенно первоклашек, это новый путь к знаниям, очень интересный. Я думаю, ребятам он безумно понравится. Что касается ребят постарше, мне хочется пожелать вам, чтобы вы получили новые знания, перешли на новый уровень. Мне кажется, этот период, когда у вас есть возможность учиться, – наверное, один из самых интересных периодов вашей жизни", – сказал он.В подарок школе Россотрудничество передало 300 книг – учебников, прописей, азбук, художественной литературы.В этом году в первый класс вспомогательной школы пошли 13 детей. На торжественной линейке в честь Дня знаний они прочли стихи, поздравили всех учащихся с началом учебного года и выпустили шары в небо.Всего в школе обучаются 146 человек, девятый класс оканчивают 20 человек.Сухумская вспомогательная школа для детей с ограниченными возможностями была открыта в 1974 году. Тогда школа была четырехлетней. Учебное заведение развивалось, и сегодня это девятилетняя школа, в которой работают дефектологи, психологи, психиатр, детский врач. Капитальный ремонт здания вспомогательной школы был осуществлен в феврале 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/bzhaniya-pozdravil-uchaschikhsya-i-pedagogov-s-nachalom-uchebnogo-goda-1041257418.html

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