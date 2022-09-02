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https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhaziya-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-lnr-i-dnr-do-kontsa-goda-1041302704.html
Абхазия подпишет Соглашение о сотрудничестве с ЛНР и ДНР до конца года
Абхазия подпишет Соглашение о сотрудничестве с ЛНР и ДНР до конца года
В Посольстве Абхазии в России состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел республики Инала Ардзинба, глав представительств ДНР и ЛНР в России... 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T16:23+0300
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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Разработка Соглашения о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи между Абхазией, ДНР и ЛНР находится на финальной стадии, подписание запланировано до конца года, заявил на встрече в Москве глава МИД республики Инал Ардзинба. После подписания Соглашения о сотрудничестве сторонами запланировано открытие посольства Абхазии в ДНР и ЛНР, а также открытие дипломатических представительств республик Донбасса в Сухуме.Кроме того, абхазская сторона уведомила Донецкую и Луганскую республики о подготовке очередной партии гуманитарной помощи по поручению президента Аслана Бжании.Глава представительства ДНР Ольга Макеева поблагодарила абхазскую сторону за организацию встречи и братскую поддержку, которую Сухум оказывал Донбассу все восемь лет независимости."Разговор ведется предметный, с полным пониманием того, в чем нам нужна помощь. Сегодня мы определили новые точки нашего взаимодействия и сотрудничества. Уверена, что вместе мы выстоим и победим", – подчеркнула Макеева.Родион Мирошник отметил, что, несмотря на разницу в языках, сегодня Абхазия и республики Донбасса могут понимать друг друга без слов."Соглашение, о котором идет речь, будет наполнено содержанием, когда мы найдем конкретных людей со стороны Абхазии, со стороны ЛНР, ДНР, которые будут строить на постоянной основе системные отношения между учреждениями и между людьми", – считает он.Дипломаты подчеркнули большой потенциал развития трехсторонних отношений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/prezident-abkhazii-idet-rabota-nad-soglasheniyami-s-dnr-i-lnr-1040675159.html
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абхазия, днр, лнр, мид абхазии
абхазия, днр, лнр, мид абхазии

Абхазия подпишет Соглашение о сотрудничестве с ЛНР и ДНР до конца года

16:23 02.09.2022 (обновлено: 17:57 02.09.2022)
© SputnikВ Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2022
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В Посольстве Абхазии в России состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел республики Инала Ардзинба, глав представительств ДНР и ЛНР в России Ольги Макеевой и Родиона Мирошника.
СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Разработка Соглашения о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи между Абхазией, ДНР и ЛНР находится на финальной стадии, подписание запланировано до конца года, заявил на встрече в Москве глава МИД республики Инал Ардзинба.
"Мы хотим наполнить соглашение реальным содержанием – это и социально-экономическое взаимодействие, и взаимодействие дипломатических ведомств, а также в области культуры, спорта, молодых лидеров. Это сфера, которой уделяет большое внимание президент Абхазии", – заявил Ардзинба.
После подписания Соглашения о сотрудничестве сторонами запланировано открытие посольства Абхазии в ДНР и ЛНР, а также открытие дипломатических представительств республик Донбасса в Сухуме.
Кроме того, абхазская сторона уведомила Донецкую и Луганскую республики о подготовке очередной партии гуманитарной помощи по поручению президента Аслана Бжании.
"Обсудили возможность и других форм поддержки. Это касается приезда детишек из Донбасса в Абхазию, вопросов возможного патронирования с нашей стороны школ ДНР и ЛНР", – отметил Ардзинба.
Глава представительства ДНР Ольга Макеева поблагодарила абхазскую сторону за организацию встречи и братскую поддержку, которую Сухум оказывал Донбассу все восемь лет независимости.
"Разговор ведется предметный, с полным пониманием того, в чем нам нужна помощь. Сегодня мы определили новые точки нашего взаимодействия и сотрудничества. Уверена, что вместе мы выстоим и победим", – подчеркнула Макеева.
Митинг в честь годовщины провозглашения ДНР в Донецке - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2022
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Президент Абхазии: идет работа над соглашениями с ДНР и ЛНР
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Родион Мирошник отметил, что, несмотря на разницу в языках, сегодня Абхазия и республики Донбасса могут понимать друг друга без слов.
"Соглашение, о котором идет речь, будет наполнено содержанием, когда мы найдем конкретных людей со стороны Абхазии, со стороны ЛНР, ДНР, которые будут строить на постоянной основе системные отношения между учреждениями и между людьми", – считает он.
Дипломаты подчеркнули большой потенциал развития трехсторонних отношений.
© SputnikВ Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
© SputnikВ Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР - Sputnik Абхазия
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В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
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© Sputnik
В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
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© Sputnik
В Москве прошли переговоры представителей Абхазии, ДНР и ЛНР
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