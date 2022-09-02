https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhaziya-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-lnr-i-dnr-do-kontsa-goda-1041302704.html

Абхазия подпишет Соглашение о сотрудничестве с ЛНР и ДНР до конца года

Абхазия подпишет Соглашение о сотрудничестве с ЛНР и ДНР до конца года

В Посольстве Абхазии в России состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел республики Инала Ардзинба, глав представительств ДНР и ЛНР в России... 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T16:23+0300

2022-09-02T16:23+0300

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Разработка Соглашения о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи между Абхазией, ДНР и ЛНР находится на финальной стадии, подписание запланировано до конца года, заявил на встрече в Москве глава МИД республики Инал Ардзинба. После подписания Соглашения о сотрудничестве сторонами запланировано открытие посольства Абхазии в ДНР и ЛНР, а также открытие дипломатических представительств республик Донбасса в Сухуме.Кроме того, абхазская сторона уведомила Донецкую и Луганскую республики о подготовке очередной партии гуманитарной помощи по поручению президента Аслана Бжании.Глава представительства ДНР Ольга Макеева поблагодарила абхазскую сторону за организацию встречи и братскую поддержку, которую Сухум оказывал Донбассу все восемь лет независимости."Разговор ведется предметный, с полным пониманием того, в чем нам нужна помощь. Сегодня мы определили новые точки нашего взаимодействия и сотрудничества. Уверена, что вместе мы выстоим и победим", – подчеркнула Макеева.Родион Мирошник отметил, что, несмотря на разницу в языках, сегодня Абхазия и республики Донбасса могут понимать друг друга без слов."Соглашение, о котором идет речь, будет наполнено содержанием, когда мы найдем конкретных людей со стороны Абхазии, со стороны ЛНР, ДНР, которые будут строить на постоянной основе системные отношения между учреждениями и между людьми", – считает он.Дипломаты подчеркнули большой потенциал развития трехсторонних отношений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/prezident-abkhazii-idet-rabota-nad-soglasheniyami-s-dnr-i-lnr-1040675159.html

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