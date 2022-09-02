https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/pogoda-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-sentyabrya-1041304717.html

Погода в Абхазии на выходные, 3 и 4 сентября

Погода в Абхазии на выходные, 3 и 4 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет по-прежнему находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T17:40+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье пройдет дождь, переходящий в ливень с грозой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии