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Погода в Абхазии на выходные, 3 и 4 сентября
Погода в Абхазии на выходные, 3 и 4 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет по-прежнему находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-02T17:40+0300
2022-09-02T17:40+0300
2022-09-02T18:11+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 сен - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье пройдет дождь, переходящий в ливень с грозой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Погода в Абхазии на выходные, 3 и 4 сентября
17:40 02.09.2022 (обновлено: 18:11 02.09.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет по-прежнему находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье пройдет дождь, переходящий в ливень с грозой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.