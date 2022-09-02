https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/start-otborochnoy-kampanii-na-obuchenie-v-rossiyskikh-vuzakh-na-2023-24-uchebnyy-god-perenesen-1041272015.html

Старт отборочной кампании на обучение в российских вузах на 2023-24 учебный год перенесен

Старт отборочной кампании на обучение в российских вузах на 2023-24 учебный год перенесен

Информация о количестве утвержденных квот по специальностям будет известна к началу квотной кампании в октябре. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T14:10+0300

2022-09-02T14:10+0300

2022-09-02T15:04+0300

россотрудничество в абхазии

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СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Прием документов на обучение абхазских школьников в России на 2023-2024 учебный год перенесен с 1 сентября на 1 октября этого года, сообщили Sputnik в представительстве Россотрудничества в Абхазии.Регистрация и подача заявлений осуществляется на портале https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru.В прошлом году, на поступление в российские вузы Абхазии было выделено 90 квот. Самыми популярными стали творческие специальности, на них поступило 30 человек. На втором месте медицина – ее предпочли 16 абитуриентов.Согласно учтенным пожеланиям и потребностям Абхазии, квоты на обучение в российских вузах на 2022-2023 учебный год были увеличены с 52 до 90.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/rossotrudnichestvo-zayavilo-o-planakh-uvelichit-kvoty-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1040087824.html

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