https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-grokhot-snaryadov-1041305283.html

Своими глазами: глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов

Своими глазами: глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов

Миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси своими глазами увидела в четверг повреждения, которые обстрелы ВСУ нанесли Запорожской АЭС. 02.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-02T18:10+0300

2022-09-02T18:10+0300

2022-09-02T18:21+0300

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Подробности – в репортаже корреспондента Sputnik Алексея Стефанова, который был на станции в день визита главы МАГАТЭ.Выяснилось, что около шести часов утра порядка 60 украинских диверсантов высадились на реке Каховка в нескольких километрах от АЭС и предприняли попытку захвата. Было выпущено четыре снаряда, которые приземлились в 400 метрах от первого энергоблока. Боестолкновение происходило в районе Васильевки.Автобус с журналистами стал двигаться к АЭС объездными и более безопасными путями, периодически делая остановки на сельских дорогах, скрывающихся за зарослями кустов и деревьев.Мелитополь и Михайловку мы проехали спокойно, но затем стали слышны "прилеты". Около полудня нас подвезли к какому-то административному зданию в окрестностях Запорожской атомной электростанции и быстро по одному приказали бежать в подвал. Там мы и провели полтора часа, периодически слушая грохот разрывающихся снарядов.Когда стихло, нас попросили выбегать на улицу и быстро садиться в автобус.Дальше была дорога к Запорожской АЭС, приезд, паспортный контроль, сверка со списком. И вот мы на территории станции.Пока ждали Рафаэля Гросси, нам сообщили, что сам глава МАГАТЭ пробудет на станции всего несколько часов, уедет, но оставит на станции несколько наблюдателей, которые зафиксируют все, что увидит комиссия и составят отчет.Всего на атомную электростанцию к сегодняшнему дню пришлось восемь ударов со стороны ВСУ. Нам показали хвостовик снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" с кассетной боевой частью, который буквально влетел в землю недалеко от четвертого энергоблока. По траектории видно, что он прилетел с украинской стороны.Позже об этом рассказал и представитель госкорпорации "Росатом" Ренат Карчаа, который сопровождал Гросси по АЭС. Он продемонстрировал главе МАГАТЭ последствия ударов. Гросси внимательно слушал, не перебивал и кивал головой.Представитель "Росатома" отметил, что украинские войска бьют по АЭС осколочными снарядами. "Они применяются исключительно для поражения живой силы. И если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по группировке российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных. Несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции. К сожалению, это так".Гросси спросил, есть ли возможность определить источник обстрела.Журналистам продемонстрировали останки беспилотника, который на днях упал на крышу пятого энергоблока. Он нес от 300 до 500 граммов гексогена, или около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Поражающих элементов на беспилотнике не было.Скорее всего, это скорее была акция устрашения или проверка. Серьезных повреждений беспилотник не нанес. Трагедия произошла бы, если бы он упал не на крышу, а в толпу людей. Фактически он сработал в воздухе, а обломки посыпались на крышу. Правда, тогда же был прилет и второго беспилотника. Какая начинка была у него - неизвестно, поскольку второй беспилотник удалось сбить."Для меня работа начинается именно сейчас. Мы провели первичную оценку. Мы увидели самоотверженную работу персонала станции. Несмотря на достаточно сложную ситуацию и обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает, - заявил Рафаэль Гросси. - Самое важное, что вы должны знать, что представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/eksperty-magate-pokinuli-osvobozhdennuyu-territoriyu-zaporozhskoy-oblasti-1041286836.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/desant-vsu-v-energodare-missiya-magate-i-deystviya-rossiyskikh-voysk-1041285551.html

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