https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/bolee-400-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-v-avguste-1041307493.html

Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе

Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе

План по налоговым поступлениям был перевыполнен на 45%. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T09:00+0300

2022-09-03T09:00+0300

2022-09-03T11:15+0300

в абхазии

абхазия

налоги

министерство по налогам и сборам абхазии

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В августе 2022 года общая сумма налоговых поступлений в бюджет Абхазии составила 421,4 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам.При этом план на последний месяц лета составлял 291 миллион рублей и, таким образом, выполнение составило 145%.Всего, за восемь месяцев 2022 года сумма налоговых платежей составила 2,48 миллиарда рублей при плане в 1,76 миллиарда, было собрано на 712,8 миллиона рублей больше ожидаемого (выполнение составило 140%).Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 126% или 518,8 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/grazhdanin-i-nachalnik-aslandziya-ob-effektivnosti-zakona-o-kassovykh-apparatakh--1041222156.html

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