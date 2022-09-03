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Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе
Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе
План по налоговым поступлениям был перевыполнен на 45%. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T09:00+0300
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в абхазии
абхазия
налоги
министерство по налогам и сборам абхазии
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В августе 2022 года общая сумма налоговых поступлений в бюджет Абхазии составила 421,4 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам.При этом план на последний месяц лета составлял 291 миллион рублей и, таким образом, выполнение составило 145%.Всего, за восемь месяцев 2022 года сумма налоговых платежей составила 2,48 миллиарда рублей при плане в 1,76 миллиарда, было собрано на 712,8 миллиона рублей больше ожидаемого (выполнение составило 140%).Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 126% или 518,8 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/grazhdanin-i-nachalnik-aslandziya-ob-effektivnosti-zakona-o-kassovykh-apparatakh--1041222156.html
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абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии
абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии

Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе

09:00 03.09.2022 (обновлено: 11:15 03.09.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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План по налоговым поступлениям был перевыполнен на 45%.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В августе 2022 года общая сумма налоговых поступлений в бюджет Абхазии составила 421,4 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам.
При этом план на последний месяц лета составлял 291 миллион рублей и, таким образом, выполнение составило 145%.
Поступления налоговых платежей за восемь месяцев 2022 года по районам

Район

Запланированные поступления (в млн.р)

Фактические поступления (в млн.р)

Процентное соотношение

Сухум

981,5

1 213,4

124%

Гагрский район

369,2

638,3

173%

Гудаутский район

128,2

236,4

184%

Сухумский район

103,0

107,7

105%

Гулрыпшский район

44,8

65,0

145%

Очамчырский район

101,1

148,0

146%

Ткуарчальский район

14,7

39,5

268%

Галский район

26,2

33,3

127%

Всего, за восемь месяцев 2022 года сумма налоговых платежей составила 2,48 миллиарда рублей при плане в 1,76 миллиарда, было собрано на 712,8 миллиона рублей больше ожидаемого (выполнение составило 140%).
Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 126% или 518,8 миллиона рублей.
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