https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/bolee-400-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-v-avguste-1041307493.html
Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе
Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе
План по налоговым поступлениям был перевыполнен на 45%. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T09:00+0300
2022-09-03T09:00+0300
2022-09-03T11:15+0300
в абхазии
абхазия
налоги
министерство по налогам и сборам абхазии
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В августе 2022 года общая сумма налоговых поступлений в бюджет Абхазии составила 421,4 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам.При этом план на последний месяц лета составлял 291 миллион рублей и, таким образом, выполнение составило 145%.Всего, за восемь месяцев 2022 года сумма налоговых платежей составила 2,48 миллиарда рублей при плане в 1,76 миллиарда, было собрано на 712,8 миллиона рублей больше ожидаемого (выполнение составило 140%).Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 126% или 518,8 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/grazhdanin-i-nachalnik-aslandziya-ob-effektivnosti-zakona-o-kassovykh-apparatakh--1041222156.html
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абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии
абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии
Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии в августе
09:00 03.09.2022 (обновлено: 11:15 03.09.2022)
План по налоговым поступлениям был перевыполнен на 45%.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
В августе 2022 года общая сумма налоговых поступлений в бюджет Абхазии составила 421,4 миллиона рублей, сообщает
Министерство по налогам и сборам.
При этом план на последний месяц лета составлял 291 миллион рублей и, таким образом, выполнение составило 145%.
Поступления налоговых платежей за восемь месяцев 2022 года по районам
Район
Запланированные поступления (в млн.р)
Фактические поступления (в млн.р)
Процентное соотношение
Сухум
981,5
1 213,4
124%
Гагрский район
369,2
638,3
173%
Гудаутский район
128,2
236,4
184%
Сухумский район
103,0
107,7
105%
Гулрыпшский район
44,8
65,0
145%
Очамчырский район
101,1
148,0
146%
Ткуарчальский район
14,7
39,5
268%
Галский район
26,2
33,3
127%
Всего, за восемь месяцев 2022 года сумма налоговых платежей составила 2,48 миллиарда рублей при плане в 1,76 миллиарда, было собрано на 712,8 миллиона рублей больше ожидаемого (выполнение составило 140%).
Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 126% или 518,8 миллиона рублей.