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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/dvoe-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-za-vyraschivanie-konopli-1041311570.html
Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли
Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли
Растения, содержащие наркотически активные компоненты, на территории республики возделывать запрещено. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T17:15+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Два уголовных дела по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений возбуждены в отношении жителей Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.Также корни конопли были обнаружены и изъяты в селе Гуп при обследовании приусадебного участка 36-летнего Эшсоу Шинкуба. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен под домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-glavnuyu-problemu-v-borbe-s-narkooborotom-1041006896.html
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абхазия, наркотики, мвд абхазии, новости
абхазия, наркотики, мвд абхазии, новости

Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли

17:15 03.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Ночной рейд
Ночной рейд - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Растения, содержащие наркотически активные компоненты, на территории республики возделывать запрещено.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Два уголовных дела по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений возбуждены в отношении жителей Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.
Корни конопли, которые могли быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества каннабис, были обнаружены приусадебном участке 26-летнего Саида Габрия в селе Лыхны. Подозреваемый был задержан.
Также корни конопли были обнаружены и изъяты в селе Гуп при обследовании приусадебного участка 36-летнего Эшсоу Шинкуба. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен под домашний арест.
Обвиняемый в наручниках в Басманном суде Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2022
В Абхазии
В Генпрокуратуре Абхазии назвали главную проблему в борьбе с наркооборотом
18 августа, 16:40
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