https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/dvoe-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-za-vyraschivanie-konopli-1041311570.html
Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли
Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли
Растения, содержащие наркотически активные компоненты, на территории республики возделывать запрещено. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T17:15+0300
2022-09-03T17:15+0300
2022-09-03T17:15+0300
в абхазии
абхазия
наркотики
мвд абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103025/60/1030256055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34cf6fd7ffb84b33caafea7d4bf2abde.jpg
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Два уголовных дела по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений возбуждены в отношении жителей Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.Также корни конопли были обнаружены и изъяты в селе Гуп при обследовании приусадебного участка 36-летнего Эшсоу Шинкуба. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен под домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-glavnuyu-problemu-v-borbe-s-narkooborotom-1041006896.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103025/60/1030256055_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40566f2ffd67563b9264fef20f338330.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, наркотики, мвд абхазии, новости
абхазия, наркотики, мвд абхазии, новости
Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли
Растения, содержащие наркотически активные компоненты, на территории республики возделывать запрещено.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Два уголовных дела по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений возбуждены в отношении жителей Абхазии, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Корни конопли, которые могли быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества каннабис, были обнаружены приусадебном участке 26-летнего Саида Габрия в селе Лыхны. Подозреваемый был задержан.
Также корни конопли были обнаружены и изъяты в селе Гуп при обследовании приусадебного участка 36-летнего Эшсоу Шинкуба. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен под домашний арест.