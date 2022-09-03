https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/dvoe-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-za-vyraschivanie-konopli-1041311570.html

Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли

Двое жителей Абхазии задержаны за выращивание конопли

Растения, содержащие наркотически активные компоненты, на территории республики возделывать запрещено. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T17:15+0300

2022-09-03T17:15+0300

2022-09-03T17:15+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Два уголовных дела по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений возбуждены в отношении жителей Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.Также корни конопли были обнаружены и изъяты в селе Гуп при обследовании приусадебного участка 36-летнего Эшсоу Шинкуба. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен под домашний арест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-glavnuyu-problemu-v-borbe-s-narkooborotom-1041006896.html

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