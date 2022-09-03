https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/festival-organnye-vechera-proydet-v-pitsunde-v-sentyabre--1041315212.html
Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде в сентябре
Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде в сентябре
Восьмой по счету фестиваль "Органные вечера" состоится в Пицунде после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T19:57+0300
2022-09-03T19:57+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде с 5 по 10 сентября, рассказал в эфире радио Sputnik органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.Он также уточнил, что восьмой по счету фестиваль должен был стать юбилейным, но из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось выдержать паузу в течение последних двух лет.Открытие события назначено на 5 сентября. До 10 сентября в Пицунде каждый вечер будут проходить по два концерта."В закрытии будут принимать участие многие органисты, которые в предыдущие дни сыграли сольные концерты. Программа разнообразная – от музыки барокко до музыки ХХ века. Помимо органистов будут выступать певицы наши – это Кристина Эшба, Алиса Гицба. Также в программе органистки из Японии", - подчеркнул Гаделия.Органист уверен, что программа фестиваля должна понравиться не только ценителям классической музыки, но и широкой аудитории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/gadeliya-o-muzykalnom-sezone-v-pitsundskom-khrame-nasyschennyy---1040565418.html
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абхазия, новости, пицунда
Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде в сентябре
Восьмой по счету фестиваль "Органные вечера" состоится в Пицунде после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде с 5 по 10 сентября, рассказал в эфире радио Sputnik
органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.
"Ежегодно программа этого фестиваля меняется. Также меняются исполнители, концепции. В этом году, к сожалению, из-за обстановки в мире нам не удалось пригласить западных исполнителей. В основном, все исполнители будут из России. Я вместе с нашим художественным руководителем Мариной Шамба представляем Абхазию", - отметил музыкант.
Он также уточнил, что восьмой по счету фестиваль должен был стать юбилейным, но из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось выдержать паузу в течение последних двух лет.
Открытие события назначено на 5 сентября. До 10 сентября в Пицунде каждый вечер будут проходить по два концерта.
"В закрытии будут принимать участие многие органисты, которые в предыдущие дни сыграли сольные концерты. Программа разнообразная – от музыки барокко до музыки ХХ века. Помимо органистов будут выступать певицы наши – это Кристина Эшба, Алиса Гицба. Также в программе органистки из Японии", - подчеркнул Гаделия.
Органист уверен, что программа фестиваля должна понравиться не только ценителям классической музыки, но и широкой аудитории.