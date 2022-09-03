https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/festival-organnye-vechera-proydet-v-pitsunde-v-sentyabre--1041315212.html

Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде в сентябре

Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде в сентябре

Восьмой по счету фестиваль "Органные вечера" состоится в Пицунде после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T19:57+0300

2022-09-03T19:57+0300

2022-09-03T19:57+0300

абхазия

новости

в абхазии

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102842/28/1028422866_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_09cedfbe9c7955d49ab19cdf17cc01fd.jpg

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде с 5 по 10 сентября, рассказал в эфире радио Sputnik органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.Он также уточнил, что восьмой по счету фестиваль должен был стать юбилейным, но из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось выдержать паузу в течение последних двух лет.Открытие события назначено на 5 сентября. До 10 сентября в Пицунде каждый вечер будут проходить по два концерта."В закрытии будут принимать участие многие органисты, которые в предыдущие дни сыграли сольные концерты. Программа разнообразная – от музыки барокко до музыки ХХ века. Помимо органистов будут выступать певицы наши – это Кристина Эшба, Алиса Гицба. Также в программе органистки из Японии", - подчеркнул Гаделия.Органист уверен, что программа фестиваля должна понравиться не только ценителям классической музыки, но и широкой аудитории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/gadeliya-o-muzykalnom-sezone-v-pitsundskom-khrame-nasyschennyy---1040565418.html

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, пицунда