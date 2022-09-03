https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html

Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС

Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС

В данный момент на станции еще присутствуют представители миссии МАГАТЭ, цель которых - оценка и стабилизация ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T14:17+0300

2022-09-03T14:17+0300

2022-09-03T14:21+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Несмотря на то, что на Запорожской атомной электростанции работают представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), украинские войска совершили очередную попытку захвата станции. Об этом сообщает Минобороны России.Четыре российских Су-30 и два вертолета Ка-52 нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок и вынудив остальные лодки развернуться в сторону украинского берега.А российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности "Малка", нанесли удар по участку побережья, на который высадилась часть десанта. В результате неудавшейся попытки, по имеющейся у Минобороны информации, украинская сторона потеряла 47 боевиков, в том числе десятерых иностранных наемников, а 23 человека было ранено.Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Часть сотрудников миссии пробудет на станции до 5 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-grokhot-snaryadov-1041305283.html

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