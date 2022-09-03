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Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС
Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС
В данный момент на станции еще присутствуют представители миссии МАГАТЭ, цель которых - оценка и стабилизация ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T14:17+0300
2022-09-03T14:17+0300
2022-09-03T14:21+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Несмотря на то, что на Запорожской атомной электростанции работают представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), украинские войска совершили очередную попытку захвата станции. Об этом сообщает Минобороны России.Четыре российских Су-30 и два вертолета Ка-52 нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок и вынудив остальные лодки развернуться в сторону украинского берега.А российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности "Малка", нанесли удар по участку побережья, на который высадилась часть десанта. В результате неудавшейся попытки, по имеющейся у Минобороны информации, украинская сторона потеряла 47 боевиков, в том числе десятерых иностранных наемников, а 23 человека было ранено.Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Часть сотрудников миссии пробудет на станции до 5 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-grokhot-snaryadov-1041305283.html
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запорожская аэс, украина, россия, министерство обороны рф
запорожская аэс, украина, россия, министерство обороны рф
Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС
14:17 03.09.2022 (обновлено: 14:21 03.09.2022)
В данный момент на станции еще присутствуют представители миссии МАГАТЭ, цель которых - оценка и стабилизация ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Несмотря на то, что на Запорожской атомной электростанции работают представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), украинские войска совершили очередную попытку захвата станции. Об этом сообщает
Минобороны России.
"Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", - говорится в сообщении.
Четыре российских Су-30 и два вертолета Ка-52 нанесли удары по десанту, уничтожив 20 катеров и лодок и вынудив остальные лодки развернуться в сторону украинского берега.
А российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности "Малка", нанесли удар по участку побережья, на который высадилась часть десанта.
В результате неудавшейся попытки, по имеющейся у Минобороны информации, украинская сторона потеряла 47 боевиков, в том числе десятерых иностранных наемников, а 23 человека было ранено.
Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.
С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Часть сотрудников миссии пробудет на станции до 5 сентября.