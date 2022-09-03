https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/mid-abkhazii-pozdravil-mid-nikaragua-s-14-y-godovschinoy-priznaniya-respubliki-1041313388.html

МИД Абхазии направил в Никарагуа ноту в честь годовщины признания республики

МИД Абхазии направил в Никарагуа ноту в честь годовщины признания республики

Никарагуа стала второй страной мира, признавшей независимость Абхазии, после России. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T16:00+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту в МИД Никарагуа по случаю 14-й годовщины признания республики со стороны Никарагуа. Об этом сообщает Медиацентр МИД.В министерстве подчеркнули, что республика заинтересована в дальнейшем углублении и развитии взаимоотношений с Никарагуа и выразили уверенность в том, что потенциал для этого существует. Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. Посольство Абхазии в Никарагуа было открыто в 2022 году, главой дипмиссии стал Инар Ладария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html

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