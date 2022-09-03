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МИД Абхазии направил в Никарагуа ноту в честь годовщины признания республики
МИД Абхазии направил в Никарагуа ноту в честь годовщины признания республики
Никарагуа стала второй страной мира, признавшей независимость Абхазии, после России. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту в МИД Никарагуа по случаю 14-й годовщины признания республики со стороны Никарагуа. Об этом сообщает Медиацентр МИД.В министерстве подчеркнули, что республика заинтересована в дальнейшем углублении и развитии взаимоотношений с Никарагуа и выразили уверенность в том, что потенциал для этого существует. Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. Посольство Абхазии в Никарагуа было открыто в 2022 году, главой дипмиссии стал Инар Ладария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html
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абхазия, мид абхазии, новости

МИД Абхазии направил в Никарагуа ноту в честь годовщины признания республики

16:00 03.09.2022 (обновлено: 16:15 03.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лого МИДа Абхазии
Лого МИДа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Никарагуа стала второй страной мира, признавшей независимость Абхазии, после России.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту в МИД Никарагуа по случаю 14-й годовщины признания республики со стороны Никарагуа. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
"С удовлетворением отмечаем, что с момента признания и установления дипломатических отношений между нашими странами наблюдается устойчивое взаимодействие в политической, гуманитарной и других сферах", - говорится в ноте.
В министерстве подчеркнули, что республика заинтересована в дальнейшем углублении и развитии взаимоотношений с Никарагуа и выразили уверенность в том, что потенциал для этого существует.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. Посольство Абхазии в Никарагуа было открыто в 2022 году, главой дипмиссии стал Инар Ладария.
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