https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/minoborony-rossii-rasskazalo-skolko-ssha-potratili-na-biolaboratorii-na-ukraine-1041314332.html
Минобороны России рассказало, сколько США потратили на биолаборатории на Украине
Минобороны России рассказало, сколько США потратили на биолаборатории на Украине
В лабораториях под контролем американских специалистов изучались болезни, природные очаги которых есть как на украинской, так и на российской территориях. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T19:12+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Более 250 миллионов долларов потратил Пентагон на проекты биолабораторий на территории Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.Кириллов заявил, что американские власти намерены в кратчайшие сроки перенести лаборатории из Украины в другие страны Восточной Европы - Болгарию, Чехию и страны Балтии.Кириллов добавил, что болезни, изучаемые в лабораториях, не соответствовали актуальным проблемам здравоохранения Украины - вместо кори, краснухи, туберкулеза и СПИДа специалисты изучали чуму, холеру, туляремию, Конго-Крымскую лихорадку и хантавирусы."В рамках декларируемой американским военным ведомством борьбы с инфекционными заболеваниями на Украине и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия не оказывается гуманитарная помощь, не проводятся мероприятия вакцинопрофилактики населения и лечения заболевших", - добавил он.Более того, эпидемиологическая ситуация в стране значительно ухудшилась, по словам Кириллова, выросло число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, а заболеваемость корью увеличилась более, чем в сто раз.Российская сторона не раз указывала на пагубность экспериментов в американских лабораториях, которые функционируют не только на Украине, но и во многих других странах мира. Минобороны России еще раз призвало мировое сообщество создать юридически обязывающий механизм проверки соблюдения условий Конвенции о биологическом оружии, в том числе, расследовать инциденты силами Совета Безопасности ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/shoygu-rossiya-prodolzhit-spetsialnuyu-voennuyu-operatsiyu-do-polnogo-vypolneniya-vsekh-zadach-1039231856.html
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россия, сша, украина
Минобороны России рассказало, сколько США потратили на биолаборатории на Украине
В лабораториях под контролем американских специалистов изучались болезни, природные очаги которых есть как на украинской, так и на российской территориях.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Более 250 миллионов долларов потратил Пентагон на проекты биолабораторий на территории Украины, заявил
начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Кириллов заявил, что американские власти намерены в кратчайшие сроки перенести лаборатории из Украины в другие страны Восточной Европы - Болгарию, Чехию и страны Балтии.
"Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кириллов добавил, что болезни, изучаемые в лабораториях, не соответствовали актуальным проблемам здравоохранения Украины - вместо кори, краснухи, туберкулеза и СПИДа специалисты изучали чуму, холеру, туляремию, Конго-Крымскую лихорадку и хантавирусы.
"В рамках декларируемой американским военным ведомством борьбы с инфекционными заболеваниями на Украине и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия не оказывается гуманитарная помощь, не проводятся мероприятия вакцинопрофилактики населения и лечения заболевших", - добавил он.
Более того, эпидемиологическая ситуация в стране значительно ухудшилась, по словам Кириллова, выросло число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, а заболеваемость корью увеличилась более, чем в сто раз.
Российская сторона не раз указывала на пагубность экспериментов в американских лабораториях, которые функционируют не только на Украине, но и во многих других странах мира.
Минобороны России еще раз призвало мировое сообщество создать юридически обязывающий механизм проверки соблюдения условий Конвенции о биологическом оружии, в том числе, расследовать инциденты силами Совета Безопасности ООН.