https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/opredeleny-sroki-prebyvaniya-missii-magate-na-zaporozhskoy-aes-1041311338.html
Определены сроки пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Определены сроки пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россия не раз обращала внимание мирового сообщества на то, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к катастрофе, масштабы которой... 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T13:35+0300
2022-09-03T13:35+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут находиться на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.Представитель администрации области добавил, что с момента прибытия международных специалистов станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран. Рогов добавил, что администрация остается открытой для всех, кто пожелает объективно освещать происходящее на АЭС.Девять машин с ООН и несколько автомобилей сопровождения прибыли на Запорожскую АЭС 1 сентября. В ее главе стоит руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Цель миссии - оценить ущерб, который наносят станции обстрелы со стороны Киева, и не допустить катастрофы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-grokhot-snaryadov-1041305283.html
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запорожская аэс, новости, россия, украина
запорожская аэс, новости, россия, украина
Определены сроки пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россия не раз обращала внимание мирового сообщества на то, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к катастрофе, масштабы которой превзойдут Фукусиму и Чернобыль.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik
. Специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут находиться на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
"Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", - сказал Рогов агентству.
Представитель администрации области добавил, что с момента прибытия международных специалистов станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран. Рогов добавил, что администрация остается открытой для всех, кто пожелает объективно освещать происходящее на АЭС.
Девять машин с ООН и несколько автомобилей сопровождения прибыли на Запорожскую АЭС 1 сентября. В ее главе стоит руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Цель миссии - оценить ущерб, который наносят станции обстрелы со стороны Киева, и не допустить катастрофы.