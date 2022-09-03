https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/opredeleny-sroki-prebyvaniya-missii-magate-na-zaporozhskoy-aes-1041311338.html

Определены сроки пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Определены сроки пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия не раз обращала внимание мирового сообщества на то, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к катастрофе, масштабы которой... 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T13:35+0300

2022-09-03T13:35+0300

2022-09-03T13:35+0300

запорожская аэс

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041304559_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_3bac20eb07fbdbd3dd68032a7a825379.jpg

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут находиться на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.Представитель администрации области добавил, что с момента прибытия международных специалистов станцию посетили журналисты из более чем тридцати стран. Рогов добавил, что администрация остается открытой для всех, кто пожелает объективно освещать происходящее на АЭС.Девять машин с ООН и несколько автомобилей сопровождения прибыли на Запорожскую АЭС 1 сентября. В ее главе стоит руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Цель миссии - оценить ущерб, который наносят станции обстрелы со стороны Киева, и не допустить катастрофы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/svoimi-glazami-glava-magate-pribyl-na-aes-pod-grokhot-snaryadov-1041305283.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

запорожская аэс, новости, россия, украина